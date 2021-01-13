Что несет с собой обвал капитализма?

«Не ждите слишком многого от конца света», — писал польский острослов Станислав Ежи Лец. Вот скажем так и про капитализм. Приготовимся к его концу, но не будем ждать от него слишком многого.

Папа Римский Франциск в своей октябрьской энциклике «Все люди — братья» сказал, что капитализм еще может нанести ряд чувствительных ударов своим противникам, но судьба его предопределена. Свобода рыночных отношений, глобальное неравенство, границы между народами и людьми — все это наследие капиталистического времени было подвергнуто сомнению в условиях эпидемии 2020 года и последующих карантинных мер. И слова папы — констатация очевидного.

На прошлой президентской кампании в США одним из самых острых вопросов стала реформа медицинского страхования. Противники Обамы, страшащиеся социализации медицины по образцу Западной Европы, настаивали на праве каждого иметь врачебное обслуживание по своему выбору, не платя таким образом дважды — лично за себя и как бы «за того парня», за всякого неимущего или безработного. Однако не нужно считать себя убежденным социалистом, чтобы понять, что в случае вирусной эпидемии «за того парня» платить придется, ради себя и своих близких. И за неимущих придется, и за безработных, и за легальных мигрантов, и даже за нелегальных. Потому что все мы живем на одном пространстве и общаемся друг с другом, передавая друг другу смертельную заразу.

Как только страшные цифры о росте зараженных коронавирусом стали поступать с родины демократии, можно было не сомневаться, что по консервативному либертарианству был нанесен серьезный удар.

Однако не все удары по капитализму выглядят позитивно. Под угрозой — даже такая привычная вещь, как право на собственное тело. Оно перестает нам принадлежать в полной мере. Сегодня, например, мало кто решится защищать лишний вес с позиции права каждого иметь тело по своему усмотрению, потому что это отражается на здоровье и затратах общества на его поддержание. И эта атмосфера нетерпимости распространяется и на все остальные стороны нашей жизни, не способствующие личному здоровью. Мы утрачиваем право быть ленивыми, трусливыми, неаккуратными, беспечными.

Под угрозой оказывается и само частное предпринимательство. Карантинные меры позволили государствам всего мира прекратить деятельность многих мелких частных предприятий, ресторанов, кафе, ремонтных мастерских и т.д. Частная инициатива не отменяется совсем, но она становится чем-то вроде привилегии, которую может позволить, а может и не позволить власть людям по своим научно-медицинским соображениям.

Конечно, никуда не денутся крупные корпорации с миллионами сотрудников, но они превратятся в обычные государственные учреждения, которым будут совершенно не нужны частные владельцы.

На место одного не очень справедливого строя идет другой, не менее несправедливый. Обвал капитализма неизбежно тянет за собой разрушение не только институтов семьи и частной собственности, но и государства. Да «мой дом — моя крепость» — плохой девиз, слишком напоминающий русское «моя хата с краю». Но у человека должна оставаться своя хата, своя семья, своя нация, вообще что-то свое, что не сможет отнять у него чересчур заботливое государство.

Рано или поздно западная цивилизация придет к выводу, что единственная опора свободы в посткапиталистическую эпоху — это возвращение к долиберальной автономии духовно сплоченных сообществ — университета, церковного прихода, малого города, желательно в их взаимопроникновении и взаимодействии. В мире корпоративных гигантов свободу придется вновь завоевывать, как это делали средневековые города. Задачей станет защита консервативных укладов жизни в ситуации наступления новой либеральной этики посткапиталистических мегаполисов.

Но в главном папа Франциск прав — наступает новый этап развития западного человечества, в котором социальное будет явно доминировать над индивидуальным, общественное над личным, цивилизационное над национальным, корпоративное над семейным. «Грядущие века» подлинно христианского братства — это явно не то, что ждет нас всех в ближайшие годы.

Прогнозы о том, что нас ждет, даются экспертами с разных позиций. Часто совсем не оптимистичные. И даже на цыпочках входить в такое будущее как-то опасаешься, не говоря уже о том, чтобы хотеть находиться в нем целиком. Но мы все равно год за годом преодолеем дистанцию, и будущее естественным путем станет для нас когда-нибудь явью. Так может не зацикливаться сильно мнениями раньше времени, так, знакомиться, конечно, из любопытства, но стараться жить по-полной все-таки в настоящем моменте?

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По инф. portal-kultura.ru

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