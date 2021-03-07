Мы и природа: кто кого?..

Загубим ли мы природу или она воспротивится техногенному наступлению и регенерирует свои ресурсы?..

Ответ на этот сакраментальный вопрос в настоящее время не внушает оптимизма. Все хорошо понимают, что Земля обладает возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами. Все полезные ископаемые раньше или позднее будут исчерпаны, и человечество уже в ХХI веке зайдет в тупик, если сегодня же не начнёт широкомасштабную разработку новых эффективных технологий по энергосбережению, утилизации отработанных изделий и экономии минерального и органического сырья, а также использованию альтернативных источников энергии. Что касается таких невозобновляемых энергетических ресурсов, как газ, нефть, уголь, торф, то здесь ещё меньше оснований для оптимистического прогноза… Спасти положение может только глобальный переход во всех странах на альтернативные источники энергии: атомную, ветровую, солнечную, термальную и, конечно, на гидроэнергетику.

Главным препятствием для выработки и осуществления на нашей планете единой стратегии рационального использования невозобновляемых природных ресурсов являются, конечно, политические и экономические противоречия между государствами, столкновения их национальных интересов.

События последних десятилетий показывают, что неконтролируемый рост народонаселения слаборазвитых стран и его миграция, углубляющиеся социальные противоречия между трудом и капиталом, возрастающий разрыв между богатством одних и бедностью других, нарастание волны религиозного экстремизма и терроризма расшатывают единство мирового сообщества и уменьшают его шансы на интеграцию усилий по стабилизации мировой экономики и экологии.

Политика так называемой «глобализации», настойчиво проводимая США, является эгоцентрической, нацелена, в основном, на национальные интересы этой страны и неразборчива в выборе средств, примером чему являются войны в Ираке, Афганистане, бомбардировки в Югославии и в Пакистане. Неприсоединение США к Киотскому протоколу, регламентирующему техногенное загрязнение окружающей среды, лишний раз подтверждает наличие в США имперских амбиций.

К сожалению, прекращение холодной войны не привело человечество к так сильно ожидаемому историческому повороту в коренном улучшении уровня жизни подавляющего большинства населения земного шара… И это является объективным фактом истории.

…Что касается рационального природопользования и охраны возобновляемых природных ресурсов (землепользование, лесопользование, водопользование, добыча и охрана фауны моря и суши, экология атмосферы), то здесь перед людьми и государствами открывается больше возможностей и радужных перспектив. Здесь препятствиями являются, в основном, субъективные условия, вполне зависящие от политической воли правительств, отдельных государственных и региональных руководителей и даже от отдельных граждан.

Последние полтора десятилетия бандитского российского капитализма привели к серьёзному нарушению экологического равновесия в ряде регионов и отдельных районов страны.

Это касается хищнического рыболовства осетровых пород в Каспийском море, браконьерской добычи морепродуктов в дальневосточных акваториях, неконтролируемых вырубок леса в Иркутской и других областях и контрабандного его вывоза за границу, самовольной жилой и незаконной дачной застройки водоохранных зон вдоль берегов московских рек и озер, ангарских заливов, вблизи озера Байкал, попыток прокладки вблизи великого озера нефтепроводов и т. п.

За последние годы существенно не уменьшились выбросы в атмосферу наших промышленных предприятий.

Колоссальные темпы роста числа легковых автомобилей и абсолютно неудовлетворительный контроль автоинспекцией за соответствием их выхлопов нормативным требованиям привели к опасной для миллионов городских жителей загазованности воздуха. Это положение усугубляется увеличением плотности жилой застройки и резким снижением озеленения городов – путём бесхозяйственной вырубки деревьев и кустарников без надлежащей биологической компенсации, что наглядно видно на примере Иркутска.

Не могу без горечи отметить всё нарастающее загрязнение почвы и лесных пригородных массивов бытовыми отходами и строительным мусором со стороны нерадивых дачников-садоводов.

Уж тут не сошлёшься на недоработки власть имущих, все зависит от нас самих. Видимо, часть людей потеряла остатки гражданской совести, и для них весь мир за пределами своего сада-огорода – это большая свалка-помойка… Всё же небесполезно было бы принять жёсткий федеральный и региональные законы, наказывающие виновников таких безобразий ощутимыми штрафами и даже лишением свободы на короткие сроки. Для этой же цели себя оправдала бы скрытая видеосъёмка, фиксирующая экологических диверсантов…

…Нашими политиками и бизнесменами владеет иллюзия бесконечности природного потенциала России и океанских просторов. Да, этот потенциал колоссален, но не бесконечен. Природа вовсю старается зализывать нанесённые ей техногенные раны и даже часто огрызается на человечество различными катаклизмами – в виде засух, наводнений, резких похолоданий и снегопадов, оползней и селей, землетрясений, извержений, волн-цунами и, наконец, пандемией коронавируса…

Однако нас и всё человечество ничто не останавливает в глобальном наступлении на природу, словно она нам не друг, а враг…

К огромному сожалению, среди приоритетных президентских программ не оказалось места для серьёзных национальных природоохранных проектов. И это не случайно. Ещё с советских времён, со страниц школьных учебников, нам внушали, что СССР – это страна неисчерпаемых природных ресурсов. С таким убеждением да плюс традиционным на Руси пренебрежением к закону, нашу богатейшую российскую природу можно вполне извести за несколько десятилетий ХХI века…

Многие наши прыткие служители СМИ устраивают шоу-опросы и дискуссии на тему поиска для России национальной идеи. Ну, как же можно жить без национальной идеи?!

Среди различных предложений чаще всего вбрасываются в массовое сознание, конечно же, геополитические или «культуртрегерские» проекты, например: «Россия должна быть православной страной!», «Россия – один из центров мировой культуры!», «Россия должна быть великой державой!» (морской? военной? промышленной? сельскохозяйственной? – не важно какой, лишь бы великой).

Так не в этом ли должна состоять наша национальная идея: достичь в максимально короткий исторический срок материального и культурного благополучия для всего народа и гармонии отношений с нашей богатейшей, но не бесконечно терпимой природой?..

Можно добавить: давайте же вместе, всем народом, поможем нашему президенту принять предлагаемую выше национальную идею, включим её в обновляемую Конституцию России и осуществим её в ближайшее десятилетие.

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