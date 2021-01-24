Между Сциллой и Харибдой

Среди множества проблем современной России, кроме борьбы с коронавирусом, есть одна очень застарелая и болезненная проблема – борьба с коррупцией, без победы над которой невозможно оздоровление всего государственного и общественного организма…

Пока ещё не поздно, высшей политической элите страны надо осуществить бескомпромиссную борьбу с коррупцией во всех звеньях государственного управления.

Это является непременным условием для выработки и осуществления правильного политического курса во внутренней и внешней политике, а также создания надёжного барьера для нераспространения любых радикально-экстремистских движений, включая фашизм, большевизм и религиозный экстремизм.

…Мощным фактором, провоцирующим оживление ростков фашизма в России, является возникновение и бурное процветание олигархического (монополистического) капитализма в условиях его слияния с авторитарной и бюрократизированной системой государственной власти.

Не менее опасной также является потенциальная угроза большевизации политического режима по сталинскому тоталитарному образцу…

Думается, необходимо вместо застарелых великодержавных амбиций и агрессивных выпадов в адрес ближайших соседей, вместо разработки убогих и утопических политических «доктрин» типа «динамический консерватизм» или «православный социализм», вместо хирургических манипуляций над действующей Конституцией и бесконечными «национальными проектами» нашему российскому истеблишменту на нынешней мертвеющей политической зыби реально и ощутимо заняться давно назревшими реформами по повышению уровня жизни простого народа и достижению успешной конкуренции в мировой экономике.

Однако заметными темпами растёт губительный для общества и государства разрыв в доходах и уровне жизни между богатыми и бедными гражданами.

По сомнительным данным российской статистики, этот индекс разрыва составил к началу 2005 года «всего» 15 раз, что тем не менее скатывает Россию в «болото» неблагополучных стран мира…

Пусть простят меня читатели за невольное «увлечение» этой горькой темой, но сейчас я попробую разоблачить фальшивость приведенных статистических данных. В действительности же дело обстоит несоизмеримо хуже, чем нам пытаются внушить…

Самые примитивные расчёты показывают, что этот разрыв составляет на три порядка большую величину.

Предположим, что за исходную величину оценки среднего уровня бедности в России мы примем величину, близкую к современному прожиточному минимуму, – 10 683 рубля в месяц (по состоянию на 01.01.2020).

Тогда средний уровень доходов богатых определится, согласно официальной российской статистике, элементарно:

10 683 х 15 = 162 645 рублей (или приблизительно 2170 долларов США в месяц – по нынешнему курсу валют).

Согласитесь, что при наших ценах такой доход никак не позволяет считать его обладателя богатым человеком. Это, по самым скромным меркам, человек среднего достатка, который не может раскошелиться ни на иномарку, ни на приличную квартиру, не говоря уже о вилле, яхте или заграничных уик-эндах…

В обычный же набор современного очень богатого человека входят, как правило, солидная недвижимость, включая жилые городские апартаменты, шикарная вилла с большими земельными угодьями, несколько престижных автомобилей, яхта, самолёт, многочисленные ценные бумаги и солидные расчётные счета в банках… Их доход составляет около 30-90 и более миллионов долларов в год, а совокупная стоимость имущества – от одного до десятков миллиардов условных единиц… Таким образом, официальная статистика сильно «прибедняет» наших магнатов капитала.

Возникает к статистике и другой вопрос: почему в качестве критерия разрыва в уровне жизни между богатыми и бедными принимается только уровень их доходов? А где же оценка имущественного положения собственников? Ведь этот показатель не менее важен для таких статистических операций.

Приблизительный подсчёт стоимости имущества среднего российского бедняка, имеющего приватизированную квартиру (скажем, двухкомнатную), даёт сумму, едва ли превышающую 40 тысяч долларов США.

Средний российский миллиардер обладает ликвидным капиталом в три-пять миллиардов долларов.

Если разделить последние числа на первое число, то разрыв между бедными и очень богатыми уже составит величину в 100 тысяч раз! А если учесть самых бедных россиян, у которых нет собственного жилья или которые живут в ветхих, неблагоустроенных халупах, то тут разрыв в уровне жизни окажется ещё более поразительным! Так как же можно верить такой лживой статистике? Совершенно очевидно, что такая статистика выполняет социальный заказ властьимущих.

По данным газеты «Аргументы и факты», к 2005 году в России официальных супербогачей насчитывалось около 200 человек. Сколько теневых – можно только догадываться…

А бедняков, считает статистика, у нас всего… 20 миллионов человек. Теперь нетрудно представить ту пропасть, которая отделяет олигархов (около 0,001 % населения страны) от бедняцкой части (13 %)…

Некоторые читатели могут подумать, что я сторонник акции «Отобрать и разделить!». Ничего подобного! Сами по себе доходы олигархов не вызывают удивления и возмущения. Они по сравнению с мировой бизнес-элитой почти что, извините за сравнение, «пузатая мелочь»…

Если бы наши олигархи инвестировали свои сверхприбыли от бывших государственных предприятий в реформирование, скажем, ЖКХ, системы здравоохранения и образования, в подъём отечественного сельского хозяйства и машиностроения, в лесоперерабатывающую отрасль и прочее, они вовсе были бы молодцами…

Но этого не происходит – не выгодно! Долгосрочные отечественные вложения капитала в условиях низкой окупаемости и тотального контроля со стороны бюрократии, норовящей отхватить у бизнеса жирные куски – слишком рискованные затеи…

Для крупного бизнеса выгоднее сырьевое предпринимательство, где велика окупаемость. Откачал, скажем, нефть или газ, быстро и выгодно продал, заплатил налоги (или скрыл их за взятки бюрократам) и… тю-тю – перевёл денежки в зарубежные банки или офшоры…

Конечно, я весьма примитивно, однобоко изобразил современный крупный российский бизнес…

Объективности ради, нельзя игнорировать тот факт, что нефтяные, газовые, металлургические компании и отдельные крупные бизнесмены обеспечивают своей рентабельной работой сотни тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест, солидно пополняют бюджет страны налоговыми поступлениями, оказывают иногда благотворительные акции общественным и государственным организациям. (Можно среди них назвать хотя бы такие имена, как Вексельберг, Потанин, наш земляк Виталий Мащицкий и другие.)

А небезызвестный олигарх, любимец Кремля, Абрамович даже умудрился облагодетельствовать покупкой футбольного клуба «Челси» такую «бедную» и «несчастную» страну, как Великобритания…

Однако прозрачности и честности бизнеса, в том числе крупного, малого и среднего, мешает всё та же коррумпированная бюрократия, прессингующая его в своих корыстных интересах на всей территории нашей необъятной Родины.

Но среди олигархов, работающих в тесной связке с властной элитой, есть (и немало!) таких, которым, грубо говоря, до лампочки и то, что миллионы россиян живут ниже уровня бедности, что власть не даёт ходу среднему и мелкому бизнесу, что власть совершенно равнодушна к фермерству, что импорт не даёт житья отечественной промышленности, что не прекращается утечка мозгов за границу и так далее, и тому подобное…

Наиболее ярко и откровенно такое отношение олигархов к отечественным социально-экономическим проблемам выразил в 2004 году в одном из своих интервью представитель гайдаро-чубайсовской команды, один из нынешних олигархов – Пётр Авен.

Он цинично сказал, что это всё – их проблемы. А мы, бизнес-элита, являемся, мол, главным локомотивом истории, определяющим направление движения… Мы, мол, подбираем себе команды и строим новое, удобное для нас общество. Мы, дескать, живём в мире борьбы за существование, и каждый должен позаботиться сам о себе…

Спасибо за откровенность, господин Авен! Спасибо вам с Гайдаром и Чубайсом за рыночную экономику и обвал цен в 1992 году, за потерю наших трудовых сбережений в Сбербанке, за грабительскую приватизацию общенародной собственности, за дефолт 1998 года и за многое другое!..

Отмежевание власти и бизнеса от народа, пренебрежение его интересами никогда ни к чему хорошему не приводило.

Проявления ксенофобии, нетерпимости к «инородцам», поиски внутренних и внешних врагов – вот низменные настроения потерянного поколения – тех социально неустроенных слоёв молодёжи, которых постоянно подстрекают всяческие политиканы.

Продолжающаяся люмпенизация низов и социальное напряжение в обществе наглядно проявилось при неуклюжей монетизации льгот. При этом власть о себе хорошо позаботилась, оставив за собой немало льгот и привилегий…

Если позволите, сегодняшнее политическое состояние нашего государства можно охарактеризовать морской терминологией.

Мне оно представляется таким: огромный государственный корабль под названием Россия находится в морском проливе, на мёртвой зыби – в дрейфе. Справа и слева – два мифических чудовища Сцилла и Харибда, олицетворяющие две различные, но обе тоталитарные опасности – фашизм и большевизм.

Команда корабля и капитан мнутся в нерешительности, боятся дать судну полный ход, чтобы выйти в открытый океан европейской и мировой цивилизации. (Это называется «отсутствием политической воли».) Тем временем, погода вокруг ухудшается, надвигается буря, корабль захватывается подводными течениями, вокруг – рифы…

В такой обстановке проявление нерешительности неизбежно приводит к катастрофе, если не произойдёт чуда… Вот на такое чудо, видимо, и рассчитывает российский политический истеблишмент…

Отсутствие у власти и капитала социальной ответственности перед обществом за результаты своей деятельности и нерешительность в выборе стратегического пути осуществления политических, экономических и социальных реформ – вот тот медленно тлеющий фитиль, который может привести к непредсказуемым потрясениям…

Вспомним, чем закончилось ожидание чуда Временным правительством России в 1917 году. К сожалению, наши российские политики не учатся на уроках Истории…

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