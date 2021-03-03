Лекарства бесплатно всем – из области фантастики или в этой идее что-то есть?

Мы все хотим быть здоровыми, и когда доктора выписывают лекарства, в первую очередь смотрим в сторону своего кошелька – потянем ли. Есть и альтернатива, конечно, – бесплатные препараты, но их по назначениям врачей сегодня получают только 20% населения России. А чтобы увеличить продолжительность жизни, охват льготными лекарствами должен быть стопроцентным, они должны быть доступны всем, считает глава Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимир Назаров. Достижимо?

Расчеты НИФИ показывают, что полная стоимость создания системы всеобщего лекарственного обеспечения (или, что то же самое, возмещения) составляет около 0,5% ВВП в год (в 2021 году это чуть более 0,5 трлн рублей), однако переход на эту модель должен быть постепенным.

Именно всеобщее лекарственное возмещение защищает больных людей в ряде европейских стран. Вот неполный список трудностей, которые были бы решены с его введением в России.

Во-первых, распространены случаи, когда один пациент получает лекарства, а другой с таким же серьезным заболеванием - нет, и только потому, что у него нет инвалидности. Но помощь человеку надо оказывать на самых ранних стадиях заболевания, пока он еще работоспособен, и надо сделать все возможное, чтобы его трудоспособность и здоровье не были утеряны.

Во-вторых, в небогатых регионах - а их большинство - постоянно возникают проблемы с наличием лекарств. Существует дисбаланс между регионами ввиду различий в списках льготников, болезней, лекарств. Один и тот же человек в одном регионе может получить бесплатные лекарства, а в другом - нет.

В-третьих, это еще и траты фонда ОМС, которых могло бы и не быть. Пациенты не спешат выписываться из больниц, потому что в них они могут бесплатно получать лекарства, а если выпишутся - нет. Или используют для получения лекарств дневной стационар, в который должны ходить каждый день как на работу.

В-четвертых, организации часто закупают дешевые лекарства - предыдущие поколения и низкокачественные дженерики, что сказывается и на результативности лечения, и на его длительности и, как следствие, на здоровье человека.

И, наконец, еще одна распространенная ситуация - когда из-за нехватки денег человек либо сам "прописывает" себе лекарства подешевле, либо недолечивается, либо вообще отказывается от лечения. Очевидно, что возможность получения у врача рецепта, дающего скидку на лекарства, выступит профилактикой и самолечения, и подбора препаратов "по карману".

Как это может работать? В любой аптеке человек приобретает лекарство, но оплачивает только часть стоимости или даже не платит совсем. Недоплаченную сумму аптеке возмещает за него государство.

В 2021-2022 годах возможно провести пилотный проект по созданию такой системы. Сначала в определенных регионах страны с выделением отдельных заболеваний, которые лежат наибольшим социальным бременем и не предполагают сейчас льготного лекарственного обеспечения для большинства больных, например, для артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хронической обструктивной болезни легких. Это позволит отладить механизмы возмещения затрат и контроля назначений. Расходы, по нашим расчетам, составят около 35 млрд руб. в год, или 0,03% ВВП в год. При этом для большинства пациентов на данном этапе государство будет покрывать 70% референтной цены, а для лиц с доходом ниже определенного минимума лекарства будут предоставляться бесплатно.

После отладки всех механизмов в 2023 году возможно распространить данную систему для указанных заболеваний на всю страну. Расходы составят около 0,17% ВВП в год, а на последующем этапе, начиная с 2024-2025 годов, - распространить на все заболевания и состояния, а также все рецептурные лекарства, показанные для амбулаторного применения и входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В отдельных регионах определенный опыт лекарственного возмещения уже есть.

Предложение по созданию системы всеобщего лекарственного обеспечения, с нашей точки зрения, должно стать одним из центральных инструментов для достижения национальной цели по ожидаемой продолжительности жизни (78 лет к 2030 году). Расчеты НИФИ показывают, что эта система позволит увеличить потребление рецептурных лекарств в 1,5 раза.

Я считаю, что льготное возмещение - это справедливое возмещение нашим гражданам за те налоги и отчисления во внебюджетные фонды, которые они уплачивают, а с точки зрения государства - это хорошие инвестиции в человеческий капитал: в здоровье людей, в их трудоспособность и социальную активность.

Было бы здорово, если бы идея о всеобщем лекарственном обеспечении нашла понимание у ответственных лиц, принимающих по данной теме решения. Но что-то мало верится в такую госблаготворительность, ведь социальная составляющая у нас в принципе слабоватая. И за плату нужных лекарств иногда днем с огнем не найти (ярко показали пандемийные времена), особенно в регионах. Интересно, к чему все-таки придем в данном вопросе? Может, возьмется кто-то его решить в пользу людей?

На нашем сайте читайте также:

По инф. rg.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...