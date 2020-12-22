Важных лекарств в России не хватает с августа. Бардак? Не то слово!

Представители Всероссийского союза пациентов направили письмо президенту Владимиру Путину, в котором сообщили о дефиците лекарств.

С августа в стране зафиксировали острую нехватку препаратов, в том числе жизненно важных. Это лекарства для лечения онкобольных, пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, ревматизмом, первичным иммунодефицитом. Всего в дефицитный перечень вошли 42 лекарства.

По словам экспертов ВСП, с апреля начались перебои с препаратами от хронических заболеваний, используемых также при лечении коронавируса. Это антибиотики (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин натрия), противоопухолевые и иммуносупрессивные препараты (гидроксихлорохин и тоцилизумаб).

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев пояснил, что во многих случаях ответы на официальные запросы профильных НКО не были получены или содержали информацию о том, что дефицита нет. Для решения проблемы представители союза предлагают увеличить финансирование и объемы производства.

В октябре вошли в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Речь идет о дженериках «Фавипиравира».

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Polit.ru

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