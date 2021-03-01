Наше здоровье: срыв поставок лекарств, уголовное дело на Сахалине и смерть после прививки

На Сахалине возбудили уголовное дело из-за жутких условий в Корсаковской ЦРБ, Минздрав сократил закупки четырех препаратов для лечения гемофилии, а в Литве 85-летний мужчина умер после прививки от коронавируса - редакция "Моих годов" собрала самое важное в сфере здравоохранения за день.

На Сахалине возбуждено уголовное дело из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований в Корсаковской центральной районной больнице.

Во время недавней проверки сотрудники прокуратуры выявили в помещениях инфекционного отделения больницы массовые нарушения. Здание буквально разваливается: среди выявленных проблем — ненадлежащее техническое состояние строительных конструкций и конструктивных элементов здания. Также помещения небезопасны из-за несоблюдения противопожарных требований.

«Установлены факты оказания медицинской помощи пациентам в условиях, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья граждан при оказании медицинских услуг», — констатировали в надзорном ведомстве.

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Следственный комитет РФ по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании небезопасных услуг.

Следователи установили, что в здании больницы более 20 лет не проводился капитальный ремонт. Полы и стены отделения имеют значительные повреждения, обнаружены следы протекания, есть признаки поражения грибком, не обеспечена нормальная работа системы вентиляции.

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Житель Литвы умер через несколько минут после того, как сделал прививку от коронавируса.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Литовскую службу контроля лекарств (ЛСКЛ), врачи пытались реанимировать 77-летнего мужчину, но безуспешно.

Отмечается, что пациент страдал от проблем с сердечно-сосудистой системой.

В ЛСКЛ подчеркнули, что прививка не была причиной смерти, однако этот случай зафиксировали как свидетельство ее «нежелательного эффекта».

В середине февраля также сообщалось о смерти после прививки от COVID-19 в Греции. Медики указывали, что у 85-летнего мужчины не было никаких противопоказаний для вакцинации. Они уверены, что это было случайное совпадение.

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Минздрав сократил закупки четырех препаратов для лечения гемофилии типа А. Речь идет об антиингибиторном коагулянтном комплексе (АИК), октокоге альфа, симоктокоге альфа и эмицизумабе.

Препараты приобретаются ведомством по результатам запросов из регионов. Так, АИК необходимо на 2021 год 31,22 млн международных единиц, при этом тендеры размещены только на 18 млн МЕ.

Октокога и симоктокога регионам нужно в общей сложности более 367 млн МЕ, однако в рамках закупки планируется приобрести только 186,5 млн МЕ. Эмицизумаба хотят закупить 0,61 млн мг, а требуется 1,22 млн мг.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, Минздрав столкнулся с финансовыми трудностями.

Такого объема закупок четырех препаратов, по словам президента Всероссийского общества гемофилии Юрия Жулева, хватит только на полгода.

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По инф. rosbalt.ru

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