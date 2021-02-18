Бардак в сфере обращения лекарств: лишние списывают и на помойку выбрасывают

Каждый год российские регионы закупают больше лекарств, чем необходимо для людей, имеющих льготы, выяснили аудиторы Счетной палаты. Что происходит с остатками? Их попросту выбрасывают, да-да. А ведь кому-то они так нужны!

В 2018-2019 годах и первом полугодии 2020-го списали лекарства на 24,96 млн рублей. Лекарства выбрасывают, так как их срок годности истекает, а после него их использовать нельзя. По данным Минздрава, товарные остатки льготных препаратов в 2018 году составили 30% от стоимости новых закупок. В 2019 году их доля достигла 32,3%.

В отчете указано, что региональные перечни лекарств не соответствуют списку жизненно важных и необходимых средств. В 2020 году общий список включал 758 наименований лекарств, но в Архангельской, Костромской областях и Татарстане утвердили перечни, в которых отсутствовало более 400 препаратов. По мнению аудиторов, все эти показатели говорят о низком качестве управления товарными запасами на региональном уровне.

В декабре представители Всероссийского союза пациентов направили письмо президенту Владимиру Путину, в котором сообщили о дефиците лекарств. Они отметили, что с августа в стране зафиксировали острую нехватку препаратов, в том числе жизненно важных. Это лекарства для лечения онкобольных, пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, ревматизмом, первичным иммунодефицитом. Всего в дефицитный перечень вошли 42 лекарства.

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Polit.ru

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