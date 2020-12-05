Фронтовые операторы Великой отечественной: миллионы метров кинопленки

20 ноября исполнилось 75 лет Нюрнбергскому трибуналу, где впервые в истории кинохроника сыграла роль доказательства преступлений против человечества. К дате приурочена премьера завершающих выпусков интернет-фильма о фронтовых операторах «Как снимали войну». С руководителем проекта, президентом Гильдии неигрового кино, режиссером Алексеем Ханютиным состоялся небольшой разговор.

Кадр из фильма

— Почему вы взялись за ютуб-проект и планируете ли перевести его в формат полнометражного фильма?

— Проект был реализован при грантовой поддержке Института развития интернета. Подписав договор с ИРИ, Гильдия неигрового кино и телевидения взяла на себя обязательство за семь месяцев собрать полмиллиона просмотров целевой аудитории — российских граждан от 15 до 30 лет. Не доберем — придется вернуть грант. Вместе с партнером — интернет-порталом «Кино-театр.ру» — долго обсуждали формат, который лучше всего «зайдет» молодежной аудитории, и решили, что это должны быть короткие пятиминутные ролики. Для нас это своего рода профессиональный вызов. Рассказать за пять минут историю, на которую мы обычно тратим час-полтора экранного времени, задача не из легких. Тут требуется предельная лаконичность, точность и концентрация мысли. Мне кажется, работавшие на проекте режиссеры — Артур Анаян, Георгий Молодцов, Никита Сутырин, Елена Демидова — в основном справились, правда в рамках пяти минут мы все-таки не удержались. Хронометраж большинства эпизодов — 7-8 минут, их посмотрели более полутора миллионов человек.

— Знали ли вы своих героев лично?

— Во ВГИКе я учился в мастерской одного из самых известных фронтовых операторов —– Романа Кармена. Дипломный фильм снимал на Центральной студии документальных фильмов, в коридорах которой можно было запросто встретить Владислава Микошу, Илью Гутмана и многих других фронтовых операторов, которые в то время еще активно работали. Звукорежиссером на моем фильме «ДМБ-91» был Игорь Гунгер, который участвовал в работе над легендарным фильмом «Разгром немецких войск под Москвой». Так что для меня, как и для многих коллег по Гильдии неигрового кино, этот проект — дань памяти не каким-то далеким предкам. Мы хотели рассказать зрителям о людях, которых хорошо знали, о своих учителях и старших коллегах.

— Сколько советских операторов снимали войну?

— По последним данным, в фронтовых киногруппах числились 318 человек. Но реально действующих, активно работавших операторов было не более 250. К сожалению, материал, снятый ими, по большей части не атрибутирован. В титрах фильмов значатся десятки фамилий, но кто что конкретно снял — неизвестно. На профессиональном жаргоне титры с общим алфавитным списком всех, кто работал над фильмом, называются «братской могилой». В них до сих пор «прописано» большинство операторов Великой Отечественной. Чтобы установить и закрепить их авторство, необходимо проделать большую и очень кропотливую архивную работу. Живых свидетелей, которые могли бы подсказать, кто автор того или иного кадра или эпизода, — увы! — не осталось.

— Сколько хроникальных лент вышло в прокат за годы войны?

— Около ста. Плюс 400 выпусков «Союзкиножурнала», под конец войны переименованного в «Новости дня». Но далеко не все снятое попадало на экран. Часть материалов отправлялась в Специальный фонд кинолетописи Великой Отечественной. В архивах сохранились непарадные кадры войны, которые нельзя было использовать в фильмах и киножурналах, носивших откровенно пропагандистский характер. Всего за годы войны было отснято около трех с половиной миллионов метров кинопленки. Если перевести метры в минуты, а точнее говоря, в часы, то получится 2100 часов материала. Чтобы просмотреть их, придется провести в кинозале 90 дней без отдыха и сна.

— Случались ли неожиданные открытия во время работы в киноархивах?

— Да, по крайней мере одно маленькое открытие в ходе работы над сериалом мы сделали. Если помните, в «Зеркале» Андрея Тарковского есть целый эпизод, смонтированный из военной хроники, — переход советской армии через Сиваш. Бесконечная, бескрайняя водная гладь, по которой идут люди, измученные непосильном трудом, страшной и трагической судьбой. Эти кадры Тарковский считал «нервом и сердцем» своей картины. Он отсмотрел тысячи метров военной хроники, пока не нашел их в одной из коробок фронтовой кинолетописи. Имени оператора на ней, как обычно, не значилось, но нам удалось атрибутировать этот материал, определить, кто и когда снял эти кадры. Автором репортажа оказался оператор Георгий Хнкоян. 11 ноября 1943 года он трижды перешел Сиваш, снимая переправу войск: три километра по колено в холодной, соленой, разъедающей ноги воде, потом еще полтора — по грязному месиву, в которое превратились подходы к переправе... Хнкоян — не самый известный мастер фронтового репортажа. После войны работал оператором на Тбилисской и на Литовской киностудиях, снимал фильмы о рыбном хозяйстве. Умер за два года до выхода «Зеркала» на экраны страны, так и не узнав, что его кадры вошли в картину, которую ведущие критики мира неизменно включают в список ста лучших фильмов времен и народов.

— Какие фильмы военного времени стали открытием лично для вас?

— В фондах Красногорского архива хранится много интересного. Прежде всего — фильмы и киножурналы первых месяцев войны. Видно, как наша пропаганда медленно и мучительно отказывается от стереотипов, характерных для довоенного времени, как меняется образ врага, как формируется «новый «советский патриотизм». Очень интересен фильм «Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина, работу над которым курировал лично Верховный Главнокомандующий. По его инициативе были начаты съемки, он внимательно просматривал материал, давал указания по монтажу, музыке, редактировал дикторский текст. Однако настоящим открытием для меня стала американская версия этого фильма, которую я прежде не видел. Она была на 14 минут короче и называлась «Москва наносит ответный удар». Для американского проката картину адаптировал известный режиссер-экспериментатор Славко Воркапич. Он полностью переделал начало и конец, перемонтировал все батальные эпизоды. Сценарист Альберт Мальц написал новый текст, который прочел знаменитый американский актер Эдвард Робинсон. Сравнивать наш фильм и американский — одно удовольствие. Здесь, как под увеличительным стеклом, видно, чем американское кино отличается от советского.

— Вы удовлетворены сотрудничеством с архивами?

— К сожалению, мы работали в них меньше запланированного времени в связи с ковидными ограничениями. В дни, когда Российский государственный архив кинофотодокументов в Красногорске был закрыт для посетителей, нас спасал net-film — негосударственный коммерческий архив кино- и видеоматериалов, очень современно организованный онлайн.

— Уместна ли тут коммерция?

— Оцифровка, хранение на серверах, подбор по заказам пользователей — серьезный сервис, требующий соответствующей оплаты. Другой вопрос, что какие-то блоки хроникальных материалов, снабженные комментариями специалистов, должны публиковаться в интернете для всех интересующихся историей пользователей, включая студентов и школьников. Для начала надо опубликовать все выпуски «Союзкиножурнала» созданные в годы Великой Отечественной войны. С точки зрения авторского права это «паблик домейн» — общественное достояние. Таким общественным достоянием это и должно стать фактически. Я уже не говорю о таких очевидных вещах, как издание нашей киноклассики. У российских зрителей до сих пор нет возможности посмотреть качественные копии фильмов Дзиги Вертова, Медведкина, Артавазда Пелешяна, а ведь это главные классики отечественного документального кино. Стоит взять пример с польских документалистов, издавших многотомную DVD-библиотеку национальной школы неигрового кино.

— Вернемся к хронике. В 2017-м на фестивалях прозвучал фильм Андрея Осипова «Восточный фронт», смонтированный из немецких материалов и представляющий монолитный образ врага. Подобного собирательного портрета русского солдата в нашем кино просто нет.

— Стоит попросить Осипова сделать аналогичный фильм на материале советской кинохроники. Думаю, он сумеет сложить столь же «монолитный» образ советского солдата. Ну а если говорить серьезно, немецкие кинематографисты были подготовлены к войне лучше наших — и организационно, и психологически. У них были превосходные камеры «Аррифлекс», отличная высокочувствительная пленка, длиннофокусная оптика, которая у нас появилась только в середине войны и использовалась от случая к случаю. Прежде чем отправиться на фронт, немецкие хроникеры проходили тренировку в специальных учебных ротах. У нас же к началу войны было не более десяти операторов, имевших хоть какой-то боевой опыт. На протяжении всей войны мы испытывали острый дефицит кинопленки и ручных камер «Аймо», без которых снимать на фронте было попросту невозможно.

Если же говорить о содержательных отличиях немецкой и советской кинопериодики, то первое, что бросается в глаза, это обилие топорно сделанных инсценировок в наших киножурналах, особенно в первые годы войны. Немцы работали тоньше, к инсценировкам прибегали редко. Их операторы все время проводили на переднем крае, рядом с солдатами. Возможно, поэтому они больше внимания уделяли отдельному человеку. У нас же превалировали общие, обезличенные планы, которые должны были продемонстрировать мощь Красной Армии, масштабы военных операций. Но это, так сказать, в общем и целом. В съемках наших лучших фронтовых операторов — Владимира Сущинского, Анатолия Крылова, того же Георгия Хнкояна — Великая Отечественная показывается через образ человека. Как бы то ни было, сегодня ни один монтажный фильм военной тематики не обходится без немецкой хроники. Кадры, снятые вражескими операторами, дополняют съемки наших фронтовых киногрупп, формируя объемный взгляд на войну.

— Какие документальные военные ленты вы порекомендуете юной аудитории?

— Если говорить о фильмах военного времени, самыми важными, принципиальными для нашего кино были «Разгром немецких войск под Москвой», «Ленинград в борьбе», «Битва за нашу Советскую Украину».

Молодым людям, интересующимся кино, нужно посмотреть «Обыкновенный фашизм». Фильм был сделан более полувека назад, но не утратил значения и актуальности. Если же говорить о более современных картинах, на ум приходят главным образом фильмы 10-15-летней давности — «Черноморский десант» Игоря Алимпиева, «Цветы времен оккупации» Игоря Григорьева, «Блокада» Сергея Лозницы. Мне кажется, в последнее время фильмов-открытий, фильмов, говорящих о войне что-то принципиально новое, не было. Надеюсь, что они появятся.

Если с хрониками военных лет мы еще как-то знакомы, то за кадром остались, к сожалению, те, кто снимал подобные ленты. А узнать об этих людях не помешает, ведь некоторые даже жизнями платили за то, чтобы отснятое ими увидел мир.

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