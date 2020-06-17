Глава СПЧ тоже считает, что Билл Гейтс хочет чипировать людей

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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев поддержал конспирологическую теорию о том, что Билл Гейтс хочет чипировать людей и заявил, что чипирование предполагается в программе развития московского искусственного интеллекта.
«Московская система развития искусственного интеллекта предполагает, что нас будут миллионы датчиков, камер нас будут окружать. Скандальная тема чипирования. Хочу заметить, что в программе развития московского искусственного интеллекта чипирование предполагается», — заявил Фадеев.
Также он высказался касательно конспирологической теории о том, что Билл Гейтс планирует встроить чипы людям.
«Помните, был такой патент Билла Гейтса с тремя шестерками? Билл Гейтс говорит: вокруг вас много датчиков, встроенных в приборы. А давайте теперь эти датчики будут передавать в мою систему, которую я построю в соответствии с этим патентом», — сказал Фадеев.
Он также поделился идеей о реализации чипирования. В его представлении, на основе данных с чипов люди будут получать таргетированную рекламу, а «система» будет следить за реакцией на нее. «Если в соответствии с алгоритмом система принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счет капает криптовалюта. Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее», — поделился глава СПЧ.
Согласно опросу Yahoo News, 28% американцев верят, что Билл Гейтс хочет чипировать людей и таким образом контролировать население планеты.
В России об этой идее рассказывал Никита Михалков в своей программе «БесогонТВ». Вскоре телеканал «Россия 24» сняла ее с эфира. Михалков назвал это цензурой. «Наша передача в определенном смысле — это принуждение к правде ненасильственными методами. Если мы получаем эту ситуацию, когда передача снимается с эфира, значит есть неприкосновенный и эта правда не нужна», — комментировал он решение телеканала.
В интервью BBC Гейтс назвал теорию «сплетнями и «антинаучными высказываниями». По его словам, в будущем это помешает формировать групповой иммунитет и может привести к вражде между людьми. «Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать, потому что это так глупо или странно», — сказал он.
Страх перед вирусом и разнополярные мнения экспертов о мироустройстве при нем и после порождают самые разные мифы и теории. Например, о всеобщей чипизации людей под видом вакцинации от грозной болячки. Что и сейчас граждане находятся практически под цифровым колпаком, а дальше будет еще больше, известно станет буквально о каждом их чихе. Конечно, есть личности очень мнительные, которым можно «внести в голову» что угодно. И тут необходимо полагаться на разумность остальных, которые не поддадутся общему бреду и панике. Также, наверное, больше надо знакомить общество с мнениями авторитетных научных деятелей, к которым точно у граждан есть доверие. Чтобы люди сведущие понятно остальным объяснили все плюсы и минусы обсуждаемых и тревожащих вопросов, и не оставалось больше сомнений, которые дают отличную пищу разным конспирологическим теориям. Может Билл Гейтс все-таки ни причем?..
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев поддержал конспирологическую теорию о том, что Билл Гейтс хочет чипировать людей и заявил, что чипирование предполагается в программе развития московского искусственного интеллекта.
"Через тонкую стену, отделяющую ее от соседей, доктор Анжела Кирилова начала слышать грубый кашель, ассоциируемый с Covid-19, где-то в мае. Это вряд ли стало неожиданностью, учитывая, что несколькими неделями ранее ее соседи слышали такой же кашель из ее комнаты, - пишет The New York Times. - Доктор Кирилова, работающая в коронавирусной больнице, говорит, что пыталась предупредить одинокого мужчину и молодую семью, с которыми она делит 4-комнатную квартиру, предлагая им надевать маски на кухне. "Они сказали: "Нам все равно, мы будем делать то, что хотим", - рассказывает она, пожимая плечами.
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