А есть ли что-то хорошее от пандемии? Среди прогнозов: «разгрузка» мегаполисов

«Уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас», – с таких слов началось традиционное новогоднее обращение российского президента Владимира Путина. Вообще, повторять фразу «это был трудный год» в той или иной формулировке, похоже, стало своего рода традицией в таких обращениях. В свое время ее в своей песне даже высмеял известный российский комик Семен Слепаков. Но именно на пороге 2021 года она звучала как никогда актуально. Ведь 2020 год принес не только России, но и всему человечеству целую череду испытаний, связанных, прежде всего, с пандемией коронавирусной инфекции.

Входя в 2021 год, многие люди во всех уголках планеты испытывают, пожалуй, как никогда сильное чувство надежды на стабилизацию ситуации, рассчитывая на то, что начавшаяся в последние дни завершившегося года вакцинация позволит, наконец, победить COVID-19. Как бы там ни было, но ученые утверждают, что коронавирус, даже в случае успешного завершения программ вакцинации во всех странах, в той или иной форме останется с человеком навсегда. А эксперты из других областей подчеркивают, что пандемия 2020 года приведет к разительным переменам во всех сферах жизни и деятельности человека.

К примеру, авторы популярного Telegram-канала «Незыгарь» утверждают, что пандемия коронавирусной инфекции спровоцирует целый виток изменений, став своего рода переломным моментом в развитии человечества по примеру Второй мировой войны. «Пандемия меняет мир», – именно так они озаглавили свой очередной «пророческий» пост.

«Без Второй мировой войны, во время которой возникла острая необходимость в шифровании и взломе средств коммуникации, в чем человеку сильно помогли первые компьютеры, не было бы даже мессенджера Telegram. Эта война принесла миру огромные бедствия, но именно в этот темный час начался настоящий расцвет. Беспрецедентное процветание цивилизации до 2020 года как раз и стало возможным из-за того, что Вторая мировая привела завершению "горячих" войн. И это касается всех областей, поскольку в них активно применяются технологии, созданные во времена этой глобальной катастрофы.

2020 год и пандемия привели некоторые страны мира к потерям, превышающим потери в годы Второй мировой войны. К примеру, по состоянию на начало года от COVID-19 только в США скончались более 310 тысяч граждан, что втрое больше потерь этой страны на европейском театре боевых действий времен Второй мировой войны. Впрочем, достигнуть дна – означает получить шанс оттолкнуться ногами и начать всплытие», – пишут авторы канала, отмечая, что именно пандемия в будущем изменит мир до неузнаваемости и уже к 2045 году положительный ее эффект будет отмечаться едва ли не во всех областях.

«К примеру, в быту и нравах. В прежние годы перенести ту или иную болезнь на ногах и на работе считалось своего рода примером трудовой славы, хотя человек попутно заражал половину коллег. Теперь же его после первого чиха сразу отправят домой и все останутся довольны. Это подтверждается и официальными данными. К примеру, Роспотребнадзор еще 29 декабря отметил, что в стране наблюдается резкое снижение интенсивности эпидемического процесса ОРВИ и снижение географии распространения этого заболевания.

Наконец, для многих людей стало нормой делать влажную уборку дома и регулярно мыть руки. Это приведет к снижению заболеваемости и смертности, сопоставимому с результатами кампаний за здоровье граждан, проводимых в СССР в 1920-1930 годах. А далее последует тотальная цифровизация. Ее, как и любой инновационный процесс, сопровождают негативные прогнозы, но ведь это все существовало и прежде. Впрочем, прежде люди противились первым поездам и компьютерам точно так же, как сейчас противятся системам камер видеонаблюдения с распознаванием лиц, цифровым госуслугам и доставке товаров с помощью дронов.

Еще один неочевидный момент – благодаря массовому внедрению дистанционных форм обучения в школах и вузах, шанс получить достойное образование есть у десятков людей, которые вынуждены всю жизнь проводить в самоизоляции – инвалидов.

Наконец, готовятся к возрождению малые города и даже сельская местность. И если прежде действовал порочный круг депопуляции таких населенных пунктов, откуда активная молодежь всегда стремилась в областные центры и столицу, где больше платят, то сейчас миллионы работников и их работодателей начали понимать, что привычные задачи могут быть также эффективно выполнены в удаленном режиме. А где это лучше делать? В душном перенаселенном мегаполисе или все же на малой родине, где и жизнь дешевле, и река с лесом под рукой, да и воздух заметно чище. Принимая во внимание новые правительственные программы по развитию малых городов – тренд на разгрузку крупных мегаполисов может обрести долговременный характер», – озвучили свои прогнозы специалисты.

Конечно, не может быть в последствиях пандемии всё только плохо. По крайней мере, очень хочется на это надеяться. Только быстрее бы наш мир вообще справился с этой болячкой и ее не сменили в дальнейшем какие-нибудь другие кошмарные заболевания, могущие держать под прицелом практически каждого.

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