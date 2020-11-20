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До чего техника дошла: в Японии робот следит за ношением масок
По инф. Российской газеты   
20 Ноября 2020 г.
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В магазине спортивной атрибутики в Осаке проходит стажировку робот по имени "Робови".

Он обеспечивает контроль над соблюдением социальной дистанции и ношением защитных масок. Машина имеет встроенную камеру и сенсоры, которые позволяют выполнять поставленные задачи.

"Робови" измеряет расстояния между покупателями с помощью лазеров. В случае нарушений издает предупреждающий сигнал и делает замечание клиентам. Машина может также распознать, что человек не носит маску.

Ученые из научно-исследовательского института современных телекоммуникаций в Киото считают, что в условиях пандемии необходимо использовать технику, позволяющую сводить личные контакты к минимуму. Это позволит предотвратить распространение коронавируса. Люди также будут меньше смущаться, когда робот попросит их воспользоваться маской.

"Робови" не только следит за порядком в магазине, он может спросить покупателя, нужно ли ему приобрести что-то конкретное. Робот запрограммирован на распознавание всех товаров, выставленных на продажу. Изготовители рассчитывают на широкое применение машины в торговых сетях.

Разработка ученых из Осаки является последним достижением в области сервисной робототехники. Пандемия привела к резкому росту продаж в Японии "лечебных роботов" "Aibo robotic dogs, разработанных компаниями Groove X Inc. и Sony Corp. Их, как правило, дарят родителям и детям в качестве замены физического контакта. Техника помогает справиться с изоляцией во время пандемии.

Да, прогресс не стоит на месте! Что же еще умеют роботы?

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