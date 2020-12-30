|
Пандемия и ее последствия: у людей нервы шалят
|По инф. argumenti.ru
|30 Декабря 2020 г.
|
Медики сообщили, что в период пандемии увеличилось число граждан, страдающих неврозами.
Невролог Юлия Покровская подчеркнула, что пандемия привела к увеличению числа пациентов, страдающих тревожными расстройствами. Сейчас таких пациентов больше, чем в «обычный» период. Специалист отметила, что чаще всего с подобным диагнозом к ней попадают женщины в возрасте 30–40 лет.
Также за помощью к специалистам в последнее время всё чаще обращаются с пониженным настроением, которое в некоторых случаях приводит к депрессивным расстройствам. В списке «ковидных» последствий эксперты называют одну из форм мизофобии- навязчивый страх заразиться, а также бессонницу, эмоциональное выгорание и усталость.
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •