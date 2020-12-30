Пандемия и ее последствия: у людей нервы шалят

Медики сообщили, что в период пандемии увеличилось число граждан, страдающих неврозами.

Невролог Юлия Покровская подчеркнула, что пандемия привела к увеличению числа пациентов, страдающих тревожными расстройствами. Сейчас таких пациентов больше, чем в «обычный» период. Специалист отметила, что чаще всего с подобным диагнозом к ней попадают женщины в возрасте 30–40 лет.

Также за помощью к специалистам в последнее время всё чаще обращаются с пониженным настроением, которое в некоторых случаях приводит к депрессивным расстройствам. В списке «ковидных» последствий эксперты называют одну из форм мизофобии- навязчивый страх заразиться, а также бессонницу, эмоциональное выгорание и усталость.