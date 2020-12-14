«Вирус мутирует, и вакцина не спасет»: эксперты дали неутешительный прогноз

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Вакцина является важнейшим инструментом в борьбе с коронавирусом, однако только лишь ее изобретения недостаточно, чтобы переломить неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в мире.
На рынок уже поступили вакцины Pfizer Inc. и BioNTech SE, Moderna Inc., российская «Спутник», свой препарат в ближайшее время планируют утвердить в США. Также, вероятно, появятся еще и другие вакцины. Однако они не смогут сразу изменить ход пандемии и полностью остановить распространение вируса, отмечают эксперты.
Во-первых, нужны месяцы, чтобы вакцины от COVID-19 охватили достаточно большой процент населения, чтобы создать «коллективный иммунитет». Во-вторых, изготовить достаточное количество доз препарата может быть непросто. В-третьих, еще не понятно, как долго длится иммунитет к COVID-19 у привитых людей. Наконец, вакцины могут оказаться недостаточно эффективными для очень слабых или пожилых людей, имеющих хронические заболевания.
Еще одна проблема, считают ученые, заключается в том, что вирус может мутировать, тогда вакцина и вовсе будет неэффективной.
По последним данным, инфицированных коронавирусом в мире уже более 69 млн человек, умерли свыше 1,5 млн.
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