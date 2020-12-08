Закулисье фильма «Москва слезам не верит»: как создавали легендарную ленту

История русской Золушки Катерины Тихомировой, которая сумела в конце концов обрести счастье, до сих пор трогает зрителя. Премьера фильма «Москва слезам не верит» состоялась в декабре 1979 года, а через год с небольшим эта картина получила «Оскара».

Кадр из фильма

«Москва слезам не верит», 1979 г., « Мосфильм »

» Автор сценария: Валентин Черных

Режиссер: Владимир Меньшов

В ролях: Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьева, Раиса Рязанова, Александр Фатюшин и другие.

и другие. За первый год проката фильм посмотрели около 90 млн зрителей.

Суровые пробы

Сейчас даже сложно понять, но сценарий драматурга Валентина Черных пролежал на студии «Мосфильм» несколько лет. Никто из режиссеров не брался снимать фильм, сюжет которого не вызывал одобрения чиновников от кино. А Владимир Меньшов решил рискнуть. Как выяснилось десятки лет спустя, его супруга – актриса Вера Алентова – втайне от мужа обивала пороги кинобюрократов, уговаривая их не тормозить эту работу. Хотя поначалу...

– Сценарий мне тоже не нравился, сниматься я в нем не хотела, да и Меньшова снимать отговаривала, – признается Вера Валентиновна. Но она видела, как загорелся идеей супруг, и хотела ему помочь.

На главную роль слесаря Гоши пробовались братья Виталий и Юрий Соломины, Вячеслав Тихонов, Олег Ефремов.

– Очень трудно было найти героя, – вспоминает сам Владимир Меньшов. – Мужчина, который сразу вызывал бы доверие женщин, на пробах нам не встретился. Но однажды я смотрел фильм «Дорогой мой человек» и вдруг подумал: «А что, если пригласить Баталова?!» Дал ему сценарий. Алексей Владимирович прочитал и... отказался. Однако через несколько дней глубокой ночью позвонил мне и сказал: «Знаешь, я подумал: гори все синим пламенем! Давай работать!»

На роль Катерины пробовались Маргарита Терехова, Ирина Купченко, Валентина Теличкина...

– Я снялась вовсе не потому, что Володя – мой муж, – рассказала исполнительница главной роли Вера Алентова. – Пробовалась чуть ли не последней, когда другие актрисы уже не подошли. И пробы были очень суровые!

Строгих родителей покорил Баталов

– Прочла сценарий запоем, пришла к Меньшову и прямо ему заявила: только я смогу сыграть Людмилу (предприимчивую подругу главной героини. – Прим.), – признается нам актриса Ирина Муравьева. – Но съемки шли не гладко. Помните, Катя Тихомирова лежит беременная и плачет, а я прихожу в общежитие: «Вот, мол, замуж выхожу, а ты, бедная, тут лежишь. Ох, это я виновата...» После этих слов моя героиня должна была расплакаться. Сцена долго не получалась – мне всегда было трудно заплакать. Зато когда увидела отснятый материал, расплакалась по-настоящему. Моя Людмила показалась мне наглой, грубой, неотесанной.

На роль Тоси пробовались Галина Польских, Людмила Зайцева, Наталья Андрейченко и Нина Русланова, однако убедительнее всех смотрелась Раиса Рязанова, которую худсовет и утвердил.

– Когда мне сказали, что пробуют на Тосю, то обрадовалась. Потому что до этого играла тех женщин, у которых нет мужей. А тут – есть муж! – делится Раиса Рязанова. – Володя Меньшов нам на репетициях разрешал говорить отсебятину – все, что хотели, он просто задавал тему. А потом говорил нам: «А теперь давайте по тексту сценария». И мы уже свободно играли.

В роли дочери главной героини Владимир Меньшов с самого начала видел юную Наталью Вавилову, которая в 1976 году уже играла в его первом фильме «Розыгрыш». Но родители Натальи были категорически против дальнейшего участия дочери в кинематографе.

– Наташа тогда училась на курсах при Министерстве иностранных дел, и с ней не удавалось даже поговорить – к телефону подходили только родители, – вспоминает Владимир Валентинович. – Я уговорил Баталова съездить к ней домой. Мы позвонили в дверь, нам открыли – перед Наташиными родителями стоял сам Алексей Баталов! Естественно, они были потрясены! Алексей Владимирович попросил: «Отпустите! Не такая уж у нее там большая роль. Наташа сможет сниматься и одновременно учиться!» И они согласились.

Кадр из фильма

В картине Меньшова нет эпизодических ролей. Актриса Зоя Федорова (вахтерша из общежития) и Владимир Басов (зам. начальника главка Антон) так же важны, как и главные герои.

– Для меня было очень важным, чтобы именно Басов произнес фразу о том, что «в 40 лет жизнь только начинается», – поясняет режиссер. – А дальше уже надо было придумать, что ему играть. Ясное дело, что танцевать с молодежью он не станет. Чем отличить его от других гостей? А тем, что у него какие-то проблемы с желудком, но он, старый хрыч, все пытается кого-то «заклеить», а сам из туалета не вылезает. И сразу становится понятно, что это за человек.

Вместо фестиваля французских фильмов Катерина и Людмила должны были наблюдать, как к аргентинскому посольству подъезжают приглашенные на дипломатический прием. И только по настоянию Меньшова этот эпизод заменили кинозвездами: Смоктуновским, Юматовым и Конюховой, а «Форды» и «Бьюики» – отечественными ЗИМами и «Победами».

Трешку не дали, а надежду оставили

Когда готовый фильм показали на худсовете киностудии, разразился скандал. Несколько эпизодов пришлось из картины вырезать. Вот что рассказывал Алексей Баталов:

– Была смешная и очень симпатичная сцена: пьяный Коля (Борис Сморчков) приходит уговаривать моего героя Гошу вернуться в дом Катерины. Но в рамках очередной борьбы с пьянством некоторые удачные реплики вырезали. Еще помните эпизод, когда мы с Катериной убираем диван? Так вот, если бы не цензура, я бы дефилировал в кадре с голым задом.

Многие фразы вырезали уже в процессе монтажа. Например, в сцене, когда Николай находит Гошу дома в сильном подпитии и у них завязывается беседа, убрали название авиакомпании. «Что происходит в мире?» – наливая, спрашивал Гоша. «Стабильности нет, – отвечал ему Николай. – Террористы опять захватили самолет компании «Эйр Франс».

Это название во избежание международных проблем решили вырезать.

Полностью исчез из фильма эпизод, в котором хоккеист Гурин (Александр Фатюшин), объявивший, что завязал со спиртным и уходит на тренерскую работу, снова появляется пьяный на даче и говорит бывшей жене Людмиле: «Займи мне трешку для ровного счета». Режиссера попросили это убрать, сказав: «Давайте оставим надежду. Пусть зритель верит, что Гурин исправился».

Фильм покорил не только наших зрителей, но и американских киноакадемиков.

– Я об этом узнал-то случайно – шел по коридору Дома кино и вдруг слышу от одной сотрудницы: «Ой, «Оскар» идет!» Это было накануне 1 апреля, и я подумал, что это шутка. А потом меня вызвали в Министерство кинематографии. Поздравили. Но, видимо, я считался неблагонадежным и был невыездным, в Америку не пустили, – вспоминает Меньшов. – За наградой поехал атташе по культуре советского посольства.

Кадр из фильма

Впервые Меньшов взял статуэтку «Оскара» в руки лишь спустя восемь лет после победы, в 1988 году, во время церемонии вручения премии «Ника».

«– Ждите меня здесь. В квартиру всех впускать, никого не выпускать. В случае сопротивления – открывать огонь».

Больше 40 лет прошло с момента создания легендарного фильма. А темы, которые он поднимает, не устаревают и остаются актуальными по сей день – поиск себя, поиск любви и счастья, настоящая дружба и прочее. Трогательный сюжет и замечательные актеры. Душевная лента запала в сердца многих людей и является украшением сетки вещания любого канала.

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