«Интердевочка»: для Швеции был снят другой финал – счастливый

Если верить статистике, в 1989 году каждый пятый житель Советского Союза посмотрел киноленту «Интердевочка». После выхода картины на экраны актриса Елена Яковлева, исполнительница роли медсестры и проститутки Тани Зайцевой, мгновенно стала популярной. Как же снималась любимая миллионами советских и российских зрителей кинолента?

Кадр из фильма

«Проститутка должна быть грудастая и жопастая!»

Когда режиссер Петр Тодоровский решил снимать фильм о проститутках (по одноименной повести Владимира Кунина), многие были, мягко говоря, удивлены. Все-таки режиссер-фронтовик мало что знал о подноготной девушек древнейшей профессии. Но приступить к съемкам картины его уговорила жена Мира Тодоровская.

– Я долго искала деньги на картину, ведь государственные чиновники решили такой фильм не финансировать, – рассказывает Мира Григорьевна. – В дни проведения Московского международного кинофестиваля нас с Петей пригласили на прием в посольство Швеции, где мы познакомилась с сыном писателя Джеймса Олдриджа, которому я рассказала о нашей идее. Наша задумка ему понравилась, и он, вернувшись домой, нашел для нас инвестора – шведского фермера, который выделил на фильм 200 тысяч долларов. А потом этим проектом заинтересовалась шведская киностудия. Так что ни одного рубля из государственной казны потрачено не было.

В апреле 1988 года в журнале «Советский экран» вышла заметка о том, что Петр Тодоровский планирует снимать фильм о проститутках. Тогда режиссер объявил, что ищет исполнительницу главной роли. И тут посыпались звонки от настоящих путан с просьбой попробовать их. Они приезжали на киностудию «Мосфильм» и пробовались наряду с профессиональными актрисами. Каждой хотелось сыграть в кино и поведать историю своей нелегкой жизни. Также пробовались десятки уже известных актрис, таких как Татьяна Догилева или Наталья Андрейченко. Но режиссер все равно не видел в них свою героиню. Ирина Розанова (потом в фильме сыграла Симу-Гулливера) тоже хотела получить роль Тани Зайцевой, однако Тодоровский сказал: «Если таких женщин будут увозить из нашей страны, то страна мне этого не простит».

Когда ему привели на просмотр актрису театра «Современник» Елену Яковлеву, он был не в восторге.

– Петя тогда сказал: «Что вы, какая же это проститутка?! Худющая, ножки можно завязать, как веревочку. Проститутка должна быть грудастая и жопастая!» – смеется Мира Тодоровская. – И тогда я ему предложила поехать к гостинице «Националь» – единственное место в Москве, где гнездились проститутки. И там он увидел худых, стройных девушек.

После этой поездки Тодоровский решился попробовать Яковлеву. На пробах костюмеры все-таки сделали для Елены привлекательные женские формы – добавили под одежду простой поролон.

Ей прочили роли «голубых героинь»

Будущая «интердевочка» выросла в Харькове, мечтала стать актрисой. Но в местный Институт культуры провалила экзамены и пробовала себя на разных работах: комплектовщицей на заводе, техником-картографом, библиотекарем. Накопив нужную сумму, она поехала в Москву поступать в ГИТИС. Как позже вспоминал ее педагог – народный артист СССР Владимир Андреев: «Это была девочка с большими печальными глазами».

– В небольшой комнатке за столом сидит комиссия, напротив нее стою я, – рассказывала Елена Яковлева. – Объявляю: «"Воскресение", Лев Толстой». А у Толстого написано: «Катюша Маслова рухнула на колени». Вот и я рухнула на колени. Экзаменаторам ничего же не было видно из-за стола, пришлось им встать, и практически весь мой монолог они прослушали стоя.

Ей прочили роли «голубых героинь», например шекспировской Офелии. Тогда никто не мог поверить, что через пять лет после окончания института актриса станет «первой проституткой Советского Союза».

– На съемках я подумала: ах, если бы у меня была такая хорошая дочка, как героиня Леночки Яковлевой! У меня к ней было такое теплое чувство во время нашей работы! – вспоминает в разговоре с нами актриса Лариса Малеванная, которая сыграла в фильме маму Тани Зайцевой.

Кадр из фильма

Смазывали вазелином

Яковлева, прочитав сценарий, боялась сниматься обнаженной в постельных сценах. Но мечта поработать с самим Петром Тодоровским пересилила, и она выполняла все его требования на съемочной площадке. Однако в некоторых эпизодах режиссер уступал пожеланиям актрисы. Например, сцену полового акта с японцем, по требованию Яковлевой, снимали... без японца. Со съемочной площадки удалили лишних людей: остались режиссер, оператор и немногочисленные помощники, которые во время съемки эпизода трясли мебель. А Тодоровский лично раскачивал Елену. Чтобы актриса выглядела потной, ее периодически смазывали вазелином.

Актрису учили водить машину прямо перед началом съемок, на стареньких «Жигулях» с механической коробкой передач. А в Швеции ей пришлось переучиваться – там выделили маленькую «Вольво», но с автоматикой. Поначалу сцену автокатастрофы хотели снимать полностью, показать мертвую окровавленную Таню Зайцеву. Для этого с Яковлевой сняли гипсовую маску.

– Это было страшное впечатление, когда в гипсе лежишь с двумя соломинками в носу! А вдруг кто-то подойдет, пошутит и вытащит соломинки, – смеясь, вспоминает Елена.

Но потом от этой сцены режиссер решил отказаться.

За границей удивили шикарные магазины

Кстати, на съемках в Швеции за Яковлевой следил кагэбэшник, чтобы не позволила себе лишнего или не попросила политического убежища. Работали там почти круглосуточно – с пяти утра и до позднего вечера. Как рассказывает актриса, за границей больше всего удивили шикарные магазины. И больше не продуктовые, а парфюмерные – такой огромный там был выбор! Елена иногда выкраивала время, обходила эти магазины и собирала бесплатные пробники духов.

Специально для показа в Швеции смонтировали другой финал фильма: героиня садится в самолет и улетает к себе на родину. Это по желанию шведских спонсоров: дескать, людям нужен счастливый конец. Но для СССР финал оказался другим – Таня погибает.

Когда «Интердевочка» вышла на экраны, народ штурмовал кассы кинотеатров, чтобы посмотреть фильм «про это». Картина собрала в прокате 41 миллион рублей! Яковлева хоть и сыграла проститутку, но за ее героиню стали переживать все порядочные советские женщины. Ей присылала письма не только сочувствующая женская часть населения страны, но и заключенные. Например, приходили такие послания: «Сижу пятнадцать лет, но скоро выпускают. Жди меня! Буду стоять у служебного входа театра с тремя гвоздиками, ты меня узнаешь!» А в Южной Корее так понравился фильм, что Советскому Союзу подарили 15 «рафиков», оборудованных киносъемочной техникой. В южнокорейских кинотеатрах даже поставили автоматы, где за деньги можно было услышать фразу из фильма: «Я люблю тебя, Таня!» Сама актриса Елена Яковлева стала ездить вместе с «Интердевочкой» по стране, чтобы заработать денег. В день у нее могло быть по пять-шесть выступлений перед началом сеанса.

Кадр из фильма

И хотя потом актриса много снималась в кино и сыграла свою знаменитую Каменскую, сотрудника милиции, в нескольких сезонах сериала по книгам Марининой, советский зритель помнит и знает ее как «интердевочку». Елена Яковлева даже однажды в шутку заявила, что даст приз тому журналисту, который в интервью не спросит ее об этой знаменитой роли. Сегодня признается, что пока этот приз никто не выиграл.

Крылатые фразы из фильма:

– У нас делают вид, что пьют.

– А у нас делают вид, что не пьют.

* * *

– Я – женщина... или где? – Или кто... – Или что!

* * *

– У нас жены с мужей вот за это вот самое денег не берут!

Кино «Интердевочка» в свое время наделало много шума. Ленту стремился посмотреть чуть ли не каждый первый. Красивая жизнь, заграница – такие недоступные мечты, что скрывать, имели советские граждане, и получила главная героиня. Правда, заплатила за всеТаня Зайцева в нашей версии фильма слишком высокую цену.

Sobesednik.ru

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