На ТВ пройдет марафон фильмов к 95-летию Нонны Мордюковой

На телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» пройдет марафон фильмов с Нонной Мордюковой — 25 ноября народной артистке СССР исполнилось бы 95 лет. Зрителям покажут четыре картины, в которых актриса «совершенно по-разному смогла показать сочетание недюжинной силы и мягкой женственности».

В программе киномарафона драма «Председатель» Алексея Салтыкова, комедия «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, мелодрама «Гори, гори, моя звезда» Александра Митты и комедийная драма «Родня» Никиты Михалкова.

«Нонна Мордюкова с самого детства мечтала стать актрисой и, благодаря своему дару, трудолюбию и неповторимой харизме заняла почетное место в истории отечественного кинематографа, доказав, что способна влюбить в себя каждого зрителя в многомиллионной стране», — подчеркивают в пресс-службе канала.

Нонна (настоящее имя — Ноябрина) Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года. В 1945 году поступила на актерский факультет ВГИКа, где уже на втором курсе получила первую роль — в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия» она сыграла Ульяну Громову. Всего за годы творчества актриса сыграла более 50 ролей, но известность ей принес фильм «Председатель», вышедший в 1964 году. Героини Мордюковой — простые и сильные женщины с трудной судьбой — не могли оставить равнодушными зрителей, сама же актриса признавалась, что в работе опиралась на опыт и биографию собственной матери. Актрисы не стало в 2008 году.

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