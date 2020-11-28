В каком стиле построен ГУМ?

Конкурс на проект нового здания для Верхних торговых рядов на Красной площади объявили 132 года назад, 27 (15) ноября 1888 года.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Торговые ряды на Красной площади с XVII века были сердцем всей розничной и оптовой торговли.

При Екатерине II проект грандиозного торгового центра в духе классицизма разработал Джакомо Кваренги, но до конца его так и не воплотили. После пожара 1812 года торговые ряды перестроил Осип Бове.

Ко второй половине XIX века, когда начался бурный рост промышленности и торговли, торговые ряды крайне обветшали.

В ноябре городские власти объявили конкурс на лучший проект здания взамен старому. Уже в феврале 1889 года комиссия стала рассматривать 23 поступивших работы. Эскизы разместили в Историческом музее.

Первую премию получил профессор архитектуры Петербургской академии художеств Александр Померанцев. Он обратился к популярному в то время типу торгового здания — пассажу. Одним из образцов стала огромная торговая галерея Виктора Эммануила II в Милане, достроенная к 1877 году. Осуществлять проект Померанцеву помог архитектор Пётр Щёкотов.

Металло-стеклянные своды, которые перекрывают три галереи, разработали инженеры Петербургского металлического завода. Если структура его рациональна, то обильный декор, покрывающий и внешние фасады, и стены галерей, воспроизводит прообразы XVII столетия. Элементы декора заимствованы у памятников эпохи узорочья, а сдвоенные башенки над главным входом вторят силуэту соседнего Исторического музея. Этот эклектичный стиль получил затем название псевдорусского.

В мае 1890-го заложили фундамент, а в декабре 1893-го Верхние торговые ряды освятили и торжественно открыли. После молебна великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна прошлись по торговым рядам.

322 отдела на трёх этажах сдавались наиболее известным фирмам, а местом для деловых встреч стала площадь у фонтана под центральным куполом.

После Октябрьской революции торговлю прекратили, а место магазинов заняли конторы многочисленных учреждений и даже коммунальные квартиры. Современное название — ГУМ (Государственный универсальный магазин) — Верхние торговые ряды получили в 1953 году.

По инф. pnp.ru

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...