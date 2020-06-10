Врач знаменитой спортменки Маши Комиссаровой оказался мошенником

Следственные органы предъявили заочное обвинение в мошенничестве главе Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгению Блюму, обвиняемому в хищении почти 28 млн рублей, полученных за лечение фристайлистки Марии Комиссаровой.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Блюм в настоящее время находится на территории Испании и числится в розыске. Следствие ходатайствует о его аресте, добавила Петренко.

По версии следствия, основатель клиники доктора Блюма воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой из-за травмы позвоночника. 3 мая 2014 года в Испании он убедил ее заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей.

Следователи считают, что Блюм знал, что современная медицина не может помочь в восстановлении спортсменки после такой травмы.

Когда Мария Комиссарова поняла, что лечение не помогает, она подала иск к реабилитационной клинике профессора Евгения Блюма. При этом девушка хотела взыскать с медучреждения 51 миллион рублей – это именно та сумма, что была потрачен на лечение, однако клиника отказала ей. Суд признал обоснованным отказ медучреждения. Однако компенсацию морального вреда спортсменке было решено увеличить с 40 тыс. до 2 млн рублей. Еще 1 млн рублей клиника должна выплатить в качестве штрафа.

Спортсменка сломала позвоночник накануне Олимпиады в Сочи, в 2014 году. 15 февраля девушка тренировалась в экстрим-парке «Роза Хутор» и очень неудачно упала. Результатом падения стал компрессионный перелом 12-го грудного позвонка со смещением. Девушку сразу доставили в клинику в Красной Поляне, где прооперировали, а на следующий день доставили на лечение в Мюнхен – там состоялась повторная операция. Однако из-за травмы оказался поврежден спинной мозг, что привело к полной потере чувствительности нижней половины тела.

После двух операций девушку перевели в реабилитационную клинику, где начали учить, как пользоваться коляской. Тогда-то Маша и поняла, насколько серьезно ее положение – до этого спортсменка надеялась, что не произошло ничего серьезного, ее вылечат, и она вновь будет ходить и кататься на лыжах, пишут СМИ.

Сейчас Марии 29 лет, она живет в Испании (так как там лучше обустроена среда для маломобильных граждан) и вместе с мужем воспитывает двух маленьких детей — сына и дочку.

По инф. rosbalt.ru

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