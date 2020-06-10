ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Врач больницы уволилась после 34 лет стажа: рисковать жизнью больше не хочется
2020-05-13-01-36-28
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
«Снимаюсь, только если Музу тоже берёте»: беззаветная любовь Георгия Юматова и Музы Крепкогорской
2020-05-16-14-38-38
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
«Квартирный скандал» в семье Федосеевой-Шукшиной набирает обороты
2020-05-16-13-49-06
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Врач знаменитой спортменки Маши Комиссаровой оказался мошенником
По инф. rosbalt.ru   
10 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Следственные органы предъявили заочное обвинение в мошенничестве главе Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгению Блюму, обвиняемому в хищении почти 28 млн рублей, полученных за лечение фристайлистки Марии Комиссаровой.

Врач знаменитой спортменки Маши Комиссаровой оказался мошенником

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Блюм в настоящее время находится на территории Испании и числится в розыске. Следствие ходатайствует о его аресте, добавила Петренко.

По версии следствия, основатель клиники доктора Блюма воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой из-за травмы позвоночника. 3 мая 2014 года в Испании он убедил ее заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей.

Следователи считают, что Блюм знал, что современная медицина не может помочь в восстановлении спортсменки после такой травмы.

Когда Мария Комиссарова поняла, что лечение не помогает, она подала иск к реабилитационной клинике профессора Евгения Блюма. При этом девушка хотела взыскать с медучреждения 51 миллион рублей – это именно та сумма,  что была потрачен на лечение, однако клиника отказала ей.  Суд признал обоснованным отказ медучреждения. Однако компенсацию морального вреда спортсменке было решено увеличить с 40 тыс. до 2 млн рублей. Еще 1 млн рублей клиника должна выплатить в качестве штрафа.

Спортсменка сломала позвоночник накануне Олимпиады в Сочи, в 2014 году. 15 февраля девушка тренировалась в экстрим-парке «Роза Хутор» и очень неудачно упала. Результатом падения стал компрессионный перелом 12-го грудного позвонка со смещением. Девушку сразу доставили в клинику в Красной Поляне, где прооперировали, а на следующий день доставили на лечение в Мюнхен – там состоялась повторная операция. Однако из-за травмы оказался поврежден спинной мозг, что привело к полной потере чувствительности нижней половины тела.

После двух операций девушку перевели в реабилитационную клинику, где начали учить, как пользоваться коляской. Тогда-то Маша и поняла, насколько серьезно ее положение – до этого спортсменка надеялась, что не произошло ничего серьезного, ее вылечат, и она вновь будет ходить и кататься на лыжах, пишут СМИ.

Сейчас Марии 29 лет, она живет в Испании (так как там лучше обустроена среда для маломобильных граждан) и вместе с мужем воспитывает двух маленьких детей — сына и дочку.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 