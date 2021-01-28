К падению Древнего Египта привело стремительное изменение климата?

Исследователи из Университета Базеля (Швейцария) установили причину гибели десятков поселений Египта в поздний римский период. По их мнению, к краху римскую на тот момент провинцию привело стремительное изменение климата.
Исследование провела команда во главе с историком Сабиной Хюбнер. Она впервые сопоставила известные науке данные об изменении численности населения в Древнем Египте с данными об окружающей среде. В результате была выявлена связь между изменением климата и миграцией. Ученые пришли к выводу, что длительное отсутствие муссонных дождей в регионах истоков Нила стало одной из основных причин упадка десятков египетских поселений в позднеримский период.
В частности, были изучены данные о районе Файюм, расположенном примерно в 130 км к юго-западу от Каира. Он считался житницей Римской империи. Однако в конце III века нашей эры внезапный крах настиг сразу несколько крупнейших городов этого региона. Они не просто пришли в упадок, а были полностью покинуты людьми.
Ранее было выдвинуто несколько противоречивых гипотез о том, что же тогда произошло. Ведь и в эпоху Птолемеев, и в период Римской империи Египет оставался мощной страной. Правда, при Риме это было не независимое государство, а провинция. Впрочем, римские провинции в то время охватывали примерно половину цивилизованного мира.
В новом исследовании историкам помогли недавние расшифровки древнеегипетских папирусов, которые хранятся в университетской библиотеке. Кроме того, ученые опирались на данные новых раскопок, которые подтвердили, что жители процветающего региона неожиданно столкнулись с серьезной проблемой дефицита воды и орошения своих полей.
Новые археологические данные свидетельствуют о том, что местные фермеры пытались адаптироваться к быстро менявшимся климатическим условиям и выращивать урожай даже при длительных засухах. Однако им это не удалось.
Авторы работы пишут, что обнаружены и возможные причины быстрого изменения климата. Так, они выяснили, что число муссонных дождей в верховьях Нила на высокогорье Эфиопии внезапно сократилось, причем этот процесс не остановился: дождей становилось все меньше, к тому же они были все менее мощными.
Прямым следствием этого стало резкое снижение уровня Нила летом. Это подтверждается анализом геологических отложений из дельты Нила, Файюма и Эфиопского нагорья. Именно эти исследования предоставили достоверные и долгосрочные климатические данные о муссонах и уровне воды в Ниле.
Далее ученые обратили внимание на другой известный факт: около 266 года нашей эры произошло мощное извержение вулкана. По времени это событие совпадает с наиболее заметным снижением уровня воды в Ниле. Кстати, следы того извержения были найдены даже в ледяных кернах Гренландии и Антарктиды. Они настолько хорошо сохранились, что ученые получили возможность датировать извержение с точностью до трех лет.
Выброшенные взорвавшимся вулканом в стратосферу частицы привели к похолоданию климата в отдельных регионах и тем самым нарушили веками складывавшуюся систему муссонов. Поэтому последствия изменения климата были разными для Африки и Европы.
Последние исследования доказали, что в III веке нашей эры вся Римская империя значительно пострадала от различных кризисов. Это стало причиной того, что и она постепенно пришла к своему упадку. Что касается Египта, то местные жители к большой удаче современных исследователей тщательно документировали все происходящее.
Сохранилось порядка 26 тысяч папирусов, записей жителей Файюма. В этих текстах, например, имеются рассказы о фермерах, которые из-за нехватки воды начали выращивать виноград вместо зерна или вообще перешли на овцеводство. Другие папирусы содержат обвинения в адрес соседей в краже воды. Встречаются и просьбы к римским властям о предоставлении налоговых льгот. Эти и другие стратегии адаптации населения к изменению климата лишь отсрочили гибель городов деревень на несколько десятилетий, но не смогли предотвратить ее.
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К падению Древнего Египта привело стремительное изменение климата?
Исследователи из Университета Базеля (Швейцария) установили причину гибели десятков поселений Египта в поздний римский период. По их мнению, к краху римскую на тот момент провинцию привело стремительное изменение климата.
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