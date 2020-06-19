Достойный проект памятника Пушкину в Петербурге искали долго

19 июня 1957 года в Ленинграде на площади Искусств открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину.

История создания монумента восходит к 1936 году, когда Совет народных комиссаров СССР принял решение о необходимости увековечить память поэта к 100-летию со дня его гибели.

В 1937 году был объявлен Всесоюзный конкурс на лучший проект памятника. Первоначально предполагалось установить его на Биржевой площади. Ее переименовали в Пушкинскую, состоялась торжественная закладка монумента. Однако никто из конкурсантов не смог представить достойный проект, и в итоге на Васильевском острове памятник так и не установили.

Лишь в 1949 году на IV открытом туре конкурса, когда свой эскиз представил скульптор Михаил Аникушин, комиссия утвердила его предложение.

Во время работы над окончательным проектом памятника Аникушин создал множество скульптурных и графических портретов Пушкина, а также фигурные композиции для Московского университета и станции Ленинградского метрополитена «Пушкинская».

Памятник общей высотой около восьми метров отлили из бронзы на ленинградском заводе «Монументскульптура». Пьедестал вырублен из красноватого гранита, добытого в Кар-Лахти под Ленинградом. На его лицевой стороне высечена золотая надпись: «Александру Сергеевичу Пушкину», а образ поэта, изображенного в движении, озарен творческим вдохновением.

19 июня 1957 года состоялось торжественное открытие монумента, установленного перед зданием Государственного Русского музея и гармонично вписавшегося в архитектурный ансамбль старинной площади Искусств.

22 апреля 1958 года за эту работу Михаилу Аникушину вручили Ленинскую премию.

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По инф. Парламентской газеты

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