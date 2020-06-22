Как дожить до ста лет? Есть несколько советов от американцев

Ученые в Университете штата Вашингтон перечислили факторы, которые помогут дожить до ста лет.

Они изучили данные о месте жительства, образовании и социальном положении 145 тыс. человек, которые прожили более 75 лет и умерли в 2011—2015 годы.

Оказалось, что на продолжительность жизни влияют не только гены, но и окружающая среда, пишет International Journal of Environmental Research and Public Health. Большинство долгожителей, которые перешагнули столетний рубеж, проживали в местах с низким уровнем загрязнения воздуха и совершали долгие прогулки.

Другие важные факторы — высокий социальный статус, большое количество деревьев и зелени рядом с домом, а также транспортная доступность и качественные медицинские услуги.

Хочется существовать в этом мире долго. И входя в элегантный возраст становиться не старым и дряхлым, а оставаться активным и бодрым. Чтобы прожить дольше, надо соблюдать кроме вышеобозначенных и другие нехитрые правила - питаться здоровой пищей, поддерживать физическую активность и сохранять позитивный настрой. Придерживаться данных принципов совсем уж не трудно, конечно, если действительно захотеть. Может и прибавит природа тогда еще годы.

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По инф. rosbalt.ru

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