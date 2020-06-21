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Ученые нашли способ избежать преждевременной смерти
По инф. rosbalt.ru   
21 Июня 2020 г.
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Риск преждевременной смерти снижают регулярные физические нагрузки. К такому выводу пришли ученые из университетов Кембриджа и Эдинбурга.

Ученые нашли способ избежать преждевременной смерти

Специалисты проанализировали данные о людях из 168 стран мира и выяснили, что из-за недостатка физической активности ежегодно умирают 3,2 млн человек.

А если умеренно заниматься спортом каждую неделю, то можно прожить долго. Физнагрузка снижает число преждевременных смертей на 15%, что соответствует 3,9 млн спасенных жизней.

Ученые считают, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо 150 минут умеренных аэробных нагрузок еженедельно или 75 активных физических нагрузок.

Конечно, очень жить долго. А для этого надо сохранять активность и быть со светлой головой. А для этого, даже если и планку в 80 лет хочется перешагнуть, нужно иметь не только отличные гены, но и самому человеку серьезно стараться – своими привычками, образом жизни и, конечно, своими поступками. А то могут не только старческие болячки «загрызть», но и совесть.

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По инф. rosbalt.ru

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