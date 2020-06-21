Ученые нашли способ избежать преждевременной смерти

Риск преждевременной смерти снижают регулярные физические нагрузки. К такому выводу пришли ученые из университетов Кембриджа и Эдинбурга.

Специалисты проанализировали данные о людях из 168 стран мира и выяснили, что из-за недостатка физической активности ежегодно умирают 3,2 млн человек.

А если умеренно заниматься спортом каждую неделю, то можно прожить долго. Физнагрузка снижает число преждевременных смертей на 15%, что соответствует 3,9 млн спасенных жизней.

Ученые считают, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо 150 минут умеренных аэробных нагрузок еженедельно или 75 активных физических нагрузок.

Конечно, очень жить долго. А для этого надо сохранять активность и быть со светлой головой. А для этого, даже если и планку в 80 лет хочется перешагнуть, нужно иметь не только отличные гены, но и самому человеку серьезно стараться – своими привычками, образом жизни и, конечно, своими поступками. А то могут не только старческие болячки «загрызть», но и совесть.

Еще по теме:



По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...