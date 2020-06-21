Ученые нашли способ избежать преждевременной смерти

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Риск преждевременной смерти снижают регулярные физические нагрузки. К такому выводу пришли ученые из университетов Кембриджа и Эдинбурга.
Специалисты проанализировали данные о людях из 168 стран мира и выяснили, что из-за недостатка физической активности ежегодно умирают 3,2 млн человек.
А если умеренно заниматься спортом каждую неделю, то можно прожить долго. Физнагрузка снижает число преждевременных смертей на 15%, что соответствует 3,9 млн спасенных жизней.
Ученые считают, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо 150 минут умеренных аэробных нагрузок еженедельно или 75 активных физических нагрузок.
Конечно, очень жить долго. А для этого надо сохранять активность и быть со светлой головой. А для этого, даже если и планку в 80 лет хочется перешагнуть, нужно иметь не только отличные гены, но и самому человеку серьезно стараться – своими привычками, образом жизни и, конечно, своими поступками. А то могут не только старческие болячки «загрызть», но и совесть.
Звезда российского кино и телевидения Юлия Высоцкая в интервью рассказала, чем занималась на самоизоляции. По её признанию, длительный простой выработал у неё плохую привычку, которая занимает много времени.
В Италии полицейские и карабинеры задержали двух преступников, которые сбежали из тюрьмы Ребиббья. Побег они совершили ночью, оставив записку с обещаниями вернуться. (Настоящий сюжет для фильма, согласитесь? - прим. МГ.)
Даже сегодня считается плохой приметой называть ребенка именем умершего родственника, особенно с трагической судьбой. Существовали подобные суеверия и на Руси. Тем не менее иногда детей нарекали «несчастливыми» именами. Причем в этот момент родители младенца преследовали вполне конкретную цель.
Звёздная сваха Роза Сябитова в своем Инстаграме перечислила правила, которые должна соблюдать девушка, чтобы произвести впечатление на первом свидании. Сваха уверена, что эти рекомендации работают безотказно.
Сегодня Александра Мясникова называют одним из главных врачей России, ведь он ведёт крайне популярные медицинские шоу на телевидении. За спиной у него есть немалый и непростой опыт врачебной практики, о котором мы вам сейчас и расскажем.
Гибель съёмочной группы Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье обернулась ужасной трагедией для друзей и близких погибших. Смириться с этой потерей не удалось и режиссёру Алексею Балабанову – своё горе он попытался утопить в алкоголе.
Николай Цискаридзе, артист балета, ректор Академии русского балета имени Вагановой, крайне редко говорит о своей личной жизни. Но на днях артист сделал исключение и рассказал о детях, с которыми он дружит и воспитывает, как своих.
За последние две недели на территории Северо-Западного региона утонули 33 человека, из них 10 детей. В петербургском управлении МЧС бьют тревогу, поскольку в ближайшее время в Петербурге и области сохранится жаркая погода, а это значит, что жители будут стремиться к отдыху у воды.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.