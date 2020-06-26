Что входило в комплект одежды для советского студента?

Отличительная черта законодательного стиля СССР — стремление установить нормы и стандарты на все случаи жизни. Во многом это обусловлено плановым характером экономики. Так что не удивительно, что обеспечение студентов профтехучилищ одеждой и бельём также шло по строгим нормативам.

Согласно постановлению Совета Министров от 26 июня 1965 года, в комплект одежды студентов входило пальто, полушерстяной и хлопчатобумажный костюм или платье, рубашка, а также брюки или юбка. Кроме того им полагалась комнатная и кожаная обувь, галоши, летний и зимний головной убор, кожаный ремень, перчатки, нательное белье, носки и чулки, а также носовые платки.

Пальто и тёплый костюм выдавали в одном экземпляре на весь срок обучения, который мог составить от одного до четырёх лет. Каждый год учащимся выдавали новую пару уличной обуви, перчаток и тёплых носков. Остальные предметы гардероба чаще всего обновляли после второго года обучения.

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По инф. Парламентской газеты

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