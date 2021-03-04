Золотой век: ангарчанка отметила столетний юбилей

Ангарчанка Евдокия Ивановна Шаранова 3 марта отметила столетний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.

Юбиляр родилась 3 марта 1921 года в станице Веселая на Кубани. Затем жила в Незамаевской. Всю трудовую жизнь Евдокия Ивановна была разнорабочей в колхозе, занималась посадкой и сбором овощей и фруктов.

На долю Евдокии Ивановны выпали тяжелые испытания. Она до сих пор помнит, как в голодные тридцатые годы потеряла родителей, как с малолетства работала в колхозе. Потом были трудные годы Великой Отечественной войны, о которых говорит со слезами.

Дождалась мужа с войны. Вместе они вырастили семерых детей – троих дочерей и четверых сыновей. За этот родительский подвиг Евдокия Ивановна удостоена двух медалей Материнства. К сожалению, сейчас в живых остались только трое детей.

Евдокия Ивановна Шаранова стала ангарчанкой в 1997 году. Тогда из станицы Незамаевской на Кубани сюда её забрала дочь Валентина.

На юбилей к маме из Санкт-Петербурга приехал младший сын Алексей. Сейчас ему 62 года. К нему присоединился и брат Виктор (66 лет, живет в Усольском районе). Дети обращаются к маме исключительно на «вы».

– Сегодня, в день векового юбилея, Евдокию Ивановну поздравляет многочисленная родня. Ведь у нее только внуков – 16, а количество правнуков и праправнуков считают с трудом. Евдокия Ивановна до сих пор сама ходит за газетами к почтовому ящику и читает их без очков, следит за ситуацией в стране и мире. Говорит: «Я крепкая, здоровая! Спасибо моей дочери за уход, за то, что рядом», – рассказали в администрации Ангарска.

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По инф. Телеинформа

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