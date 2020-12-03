Жизнь для людей

28 ноября ушел из жизни Преловский В. И., председатель Совета ветеранов Правобережного округа Иркутска.

Родился Владимир Ильич 28 июля 1937 года в многодетной крестьянской семье, сполна испытав и деревенский труд, и холод, и голод военных и послевоенных лет.

Окончив Малышевскую среднюю школу, Владимир в 1955 году поступил в Ангарский строительный техникум. Выбор его был не случаен: Иркутская область тогда была сплошной Всесоюзной стройкой, и строители были востребованы. Получив диплом техника-строителя, комсомолец Преловский был направлен на строительство ИрКАЗа. Потом в его биографии были трест «БратскСтрой» и иркутский строительный трест совхозов, где он работал главным инженером. Новое назначение потребовало повышения образовательного уровня, и в конце 60-х годов он окончил заочно отделение Новосибирского института экономики и права.

В 1970 году Иркутский обком КПСС рекомендовал В.И. Преловского на должность заместителя председателя правления Иркутского облпотребсоюза по строительству и производству. Система потребкооперации в те годы работала слаженно, и в ней были свои «стройки» – цехи по переработке сельхозпродукции, холодильники, предприятия хлебопечения, молочные заводы. Организатором и руководителем он был отличным и проработал на этой должности 28 лет, до своего ухода на пенсию.

Но поскольку Владимир Ильич принадлежал к тому поколению, которому жизнь – «вечный бой, а покой им только снится», то сидеть дома не стал, а ушел с головой в общественную работу. В 90-е годы В. И. Преловский стал активно участвовать в ветеранском движении. Сначала он возглавил Совет ветеранов Иркутской областной потребкооперации, а затем, в феврале 2008 года был избран председателем Совета ветеранов Правобережного округа Иркутска и руководил им почти 12 лет, до своей кончины.

Работал с людьми он всегда охотно, приходил на помощь в трудных ситуациях, и теперь его фронтом стала забота о ветеранах: из семи постоянно действующих комиссий совета пять занимаются социальной, правовой, жилищной проблемами ветеранов, охраной их здоровья.

За многолетний срок руководства Советом ветеранов В. И. Преловский организовал массу добрых и полезных дел для своих подопечных, которых у него насчитывалось более 20 тысяч, ежегодно проводя праздники для ветеранов, где помимо поздравлений обязательно были награждения и концерты.

Большое внимание Владимир Ильич уделял связям ветеранских организаций с молодежью. Во многих школах округа проводятся уроки мужества. А чтобы сохранить память о ветеранах войны и тыла, по его инициативе были изданы четыре книги и два фотоальбома, в которых опубликовано свыше 200 воспоминаний ветеранов с их фотографиями.

За заслуги перед страной Владимир Ильич был награжден орденами и медалями, а за активную работу с ветеранами он также неоднократно отмечался медалями и почетными знаками.

В работе своего Совета ветеранов у него были большие планы на будущее, но жизнь его оборвалась.

Прощай, дорогой наш друг! В нашей памяти и в наших сердцах ты останешься, пока мы будем живы. Выражаем соболезнование семье и друзьям Владимира Ильича Преловского.

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