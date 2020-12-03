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Жизнь для людей
Президиум Совета ветеранов Правобережного округа г. Иркутска   
03 Декабря 2020 г.
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 28 ноября ушел из жизни Преловский В. И., председатель Совета ветеранов Правобережного округа Иркутска.

28 ноября ушел из жизни Преловский В. И., председатель Совета ветеранов Правобережного округа Иркутска

Родился Владимир Ильич 28 июля 1937 года в многодетной крестьянской семье, сполна испытав и деревенский труд, и холод, и голод военных и послевоенных лет.
Окончив Малышевскую среднюю школу, Владимир в 1955 году поступил в Ангарский строительный техникум. Выбор его был не случаен: Иркутская область тогда была сплошной Всесоюзной стройкой, и строители были востребованы. Получив диплом техника-строителя, комсомолец Преловский был направлен на строительство ИрКАЗа. Потом в его биографии были трест «БратскСтрой» и иркутский строительный трест совхозов, где он работал главным инженером. Новое назначение потребовало повышения образовательного уровня, и в конце 60-х годов он окончил заочно отделение Новосибирского института экономики и права.

В 1970 году Иркутский обком КПСС рекомендовал В.И. Преловского на должность заместителя председателя правления Иркутского облпотребсоюза по строительству и производству. Система потребкооперации в те годы работала слаженно, и в ней были свои «стройки» – цехи по переработке сельхозпродукции, холодильники, предприятия хлебопечения, молочные заводы. Организатором и руководителем он был отличным и проработал на этой должности 28 лет, до своего ухода на пенсию.

Но поскольку Владимир Ильич принадлежал к тому поколению, которому жизнь – «вечный бой, а покой им только снится», то сидеть дома не стал, а ушел с головой в общественную работу. В 90-е годы В. И. Преловский стал активно участвовать в ветеранском движении. Сначала он возглавил Совет ветеранов Иркутской областной потребкооперации, а затем, в феврале 2008 года был избран председателем Совета ветеранов Правобережного округа Иркутска и руководил им почти 12 лет, до своей кончины.

Работал с людьми он всегда охотно, приходил на помощь в трудных ситуациях, и теперь его фронтом стала забота о ветеранах: из семи постоянно действующих комиссий совета пять занимаются социальной, правовой, жилищной проблемами ветеранов, охраной их здоровья.

За многолетний срок руководства Советом ветеранов В. И. Преловский организовал массу добрых и полезных дел для своих подопечных, которых у него насчитывалось более 20 тысяч, ежегодно проводя праздники для ветеранов, где помимо поздравлений обязательно были награждения и концерты.

Большое внимание Владимир Ильич уделял связям ветеранских организаций с молодежью. Во многих школах округа проводятся уроки мужества. А чтобы сохранить память о ветеранах войны и тыла, по его инициативе были изданы четыре книги и два фотоальбома, в которых опубликовано свыше 200 воспоминаний ветеранов с их фотографиями.

За заслуги перед страной Владимир Ильич был награжден орденами и медалями, а за активную работу с ветеранами он также неоднократно отмечался медалями и почетными знаками.
В работе своего Совета ветеранов у него были большие планы на будущее, но жизнь его оборвалась.

Прощай, дорогой наш друг! В нашей памяти и в наших сердцах ты останешься, пока мы будем живы. Выражаем соболезнование семье и друзьям Владимира Ильича Преловского.

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