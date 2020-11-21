Жила памятью о брате

В Улан-Удэ на 96-м году жизни скончалась Галина Петровна Анисимова – родная сестра легендарного спортивного радиокомментатора, фронтовика Льва Перминова.
А ведь совсем недавно мы со спортсменами вспоминали её, когда 6 сентября я вручал учрежденный Галиной Петровной кубок победителям 31-го турнира по мини-футболу среди любительских команд памяти её брата – Льва Перминова. А месяцем ранее, 5 августа, я по телефону поздравил Галину Петровну с 95-летием и пожелал ей здоровья. Тогда она бодрым голосом ответила: «Не дождутся. Я твердо решила дожить до 100-летия Льва, всего-то два года осталось. Пустяк! А вам всем – организаторам и участникам Мемориала – сердечное спасибо. У меня незабываемые впечатления о соревнованиях, на которых мне довелось дважды побывать».
Первый раз Галина Петровна приехала в Иркутск на пятый турнир в 1994 году, во второй раз – на 13-й и с улыбкой сообщила: «Ехала в 13-м вагоне, 13-м купе и на тринадцатом месте».
С числом 13 связаны еще два важных события: возвращение с фронта и поступление на работу в музыкальное училище. Поражало её сходство с Львом Петровичем – полная копия: такая же бойкая, неунывающая и общительная. Как и он, Галина Петровна участвовала в Великой Отечественной. Ушла на фронт 18-летней, воевала в составе Забайкальского фронта в Маньчжурии медсестрой. Сотни раненых были благодарны сестричке за уход и спасение. Вернулась в победном 1945-м кавалером боевых орденов и медалей.
Она рассказывала: «Семья до войны жила в Чите. Нас было пятеро у родителей, и мы все учились вместе с ним. Лев – талантливый самоучка, приносил из библиотеки гору книг по философии, живописи, театру, литературе, штудировал по ночам, а вечером за семейным ужином имел привычку нам рассказывать о прочитанном. Академий не заканчивал, а знаниями обладал энциклопедическими. Лев затем переехал в Иркутск и посвятил себя журналистике, я – музыке, окончила консерваторию и всю жизнь в Улан-Удэ вела уроки по классу фортепиано».
…Побывав на турнире, Галина Петровна была потрясена духом соревнований и доброй атмосферой: «По-человечески счастлива, что в Иркутске чтят людей, оставивших яркий след на земле».
Возраст не позволял ей приезжать на соревнования постоянно, но сердцем и душой Галина Петровна была с участниками турнира, ежегодно посылая поздравительные с открытием, трижды учреждая кубок для победителей. Так было и в этом году. К горькому прискорбию, этот трофей она учредила в последний раз.
Как мне сообщили близкие родственники, уходу из жизни способствовала болезнь коронавирусом. Земля ей пухом.
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