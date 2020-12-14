Яки и баран из зоссада мечтают получить на Новый год боксёрскую грушу. Подарим?

Иркутский зоосад объявил акцию «Новогодние подарки питомцам». Все желающие могут поучаствовать в ней и купить гостинцы животным, которые содержатся в зоопарке, чтобы их жизнь стала еще более комфортной. Об этом сообщает пресс-служба Зоосада.

– Список возможных подарков очень большой: от различных игрушек из зоомагазина до боксерских груш. Последним, кстати, будут очень рады яки Тоша и Миша и баран Бараш. Также нашим питомцам будет приятно получить миски, поилки, минеральные лизунцы для копытных, террариумные ультрафиолетовые лампы, гигиенический песок для шиншилл, мел для грызунов, щетки для чистки лошадей, машинку для стрижки овец, гамаки, кошачьи домики и т.д., – отметили в пресс-службе зоопарка.

Полный список презентов для каждого вида животных опубликован на сайте.

Подарки можно принести на кассу Зоосада в рабочее время до 10 января. При желании укажите, какому именно питомцу предназначен ваш гостинец.

Адрес Иркутского зоосада: Иркутск, ул. Кольцова, 93 (территория ботанического сада ИГУ). Телефон для справок: 8-(3952)-66-46-39.

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По инф. Телеинформа

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