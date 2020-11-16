Пернатый женишок: самец полярной совы из зоосада обрёл пару

В Иркутском зоосаде поселилась вторая полярная сова. Самка передана в дар Иркутским зоопарком, куда в свое время она попала с серьезной травмой – у пернатой хищницы отсутствует часть крыла.

Самец полярной совы живет в Зоосаде с августа 2020 года, его подарил эколого-биологический центр Сургута. Сотрудники учреждения отмечают, что он появился на свет не в дикой природе, а в зоопарке центра.

– В первый день знакомства птицы разошлись в разные концы вольера и даже не пытались приблизиться друг к другу. Но уже на следующее утро они сидели вместе, а при попытке нашего сотрудника приблизиться к самке, новоявленный кавалер начал ее активно защищать. Вообще, полярные совы в природе живут парами, а размножаться могут даже в условиях зоопарка, – отметили в Иркутском зоосаде.

Полярные совы по размерам немногим уступают филинам и являются одним из самых крупных видов сов. Причем самки по размерам больше самцов и имеют более темное оперение. Масса тела полярной совы может достигать почти трех килограммов, а размах крыльев птицы около ста шестидесяти сантиметров.

В зоопарке новоиспеченную пару хищников кормят в основном мясом.

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По инф. Телеинформа

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