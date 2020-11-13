Вспомнить все…

Дорогие ветераны – дети войны! Все мы относимся к тем, кому уже 65+, и поэтому сидим дома, бережём себя и своих близких. Совет ветеранов Свердловского округа города Иркутска не имеет сейчас возможности проводить массовые мероприятия. Однако, выпустив шесть книг воспоминаний детей войны, продолжаем собирать рассказы о судьбах тружеников тыла для издания уже седьмой книги «Дети войны». Книга будет выпушена к 80-й годовщине победоносного наступления под Москвой к декабрю 2021 года.

Будет очень хорошо, если записать ваш рассказ помогут внуки, ведь современной техникой они владеют лучше нас.

Недавно Иркутск стал городом трудовой доблести. Без сомнения, в этом есть заслуга и нашего поколения.

Каждому автору – одна книга в подарок. А наши внуки и правнуки пусть узнают больше о нашей жизни и отстаивают мир на планете.

Свои воспоминания приносите по адресу: ул. Гоголя, 2, с 9 до 14 часов в рабочие дни; телефоны: 39-49-74, 8-914-902-25-33; эл. почта: svsovetdvg@yandex.ru

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