Вспомнить все…

Виктор Геннадьевич ДУБЯНСКИЙ, председатель Совета ветеранов, Клавдия Сергеевна ГАНАЕВА, председатель комиссии по работе с ветеранами труда и детьми войны
13 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта
Дорогие ветераны – дети войны! Все мы относимся к тем, кому уже 65+, и поэтому сидим дома, бережём себя и своих близких. Совет ветеранов Свердловского округа города Иркутска не имеет сейчас возможности проводить массовые мероприятия. Однако, выпустив шесть книг воспоминаний детей войны, продолжаем собирать рассказы о судьбах тружеников тыла для издания уже седьмой книги «Дети войны». Книга будет выпушена к 80-й годовщине победоносного наступления под Москвой к декабрю 2021 года.
Будет очень хорошо, если записать ваш рассказ помогут внуки, ведь современной техникой они владеют лучше нас.
Недавно Иркутск стал городом трудовой доблести. Без сомнения, в этом есть заслуга и нашего поколения.
Каждому автору – одна книга в подарок. А наши внуки и правнуки пусть узнают больше о нашей жизни и отстаивают мир на планете.
Свои воспоминания приносите по адресу: ул. Гоголя, 2, с 9 до 14 часов в рабочие дни; телефоны: 39-49-74, 8-914-902-25-33; эл. почта: svsovetdvg@yandex.ru
Пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, бесплатными лекарствами от коронавируса обеспечат поликлиники, к которым они прикреплены. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В Рязани вечером 12 ноября произошел серьезный пожар в одном из крупнейших ТЦ города — «М5 Молл». В результате обрушилась часть стены. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Всех посетителей и сотрудников вовремя эвакуировали.
В Челябинской области завершена проверка состояния мест захоронения сибирской язвы. 16 из 17 опасных скотомогильников не имеют ограждений и могут представлять опасность для животных и людей, сообщили в среду в региональном управлении Россельхознадзора.
Комедия «Особенности национальной охоты» полюбилась многим из нас. Смешная и максимально «русская» история изобилует забавными ситуациями даже за пределами взгляда бдительных камер. Медведь был настоящим, да и водку актёры порой выпивали…
В Барнауле в ночь с 12 на 13 ноября на дорогах будет трудиться снегоуборочная техника. Дорожники будут заниматься устранением последствий снегопада. Привлечено будет 125 единиц машин. Вообще без снегоуборочных машин трудно представить себе жизнь многих городов в холодный период времени. И на службе у коммунальщиков (да и в частных домовладениях тоже) может, наверное, состоять и снегоуборщик Чемпион.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.