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В небе над Иркутском произойдет великое соединение Юпитера и Сатурна
По инф. Телеинформа   
21 Декабря 2020 г.
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В день зимнего солнцестояния 21 декабря жители Иркутской области имеют возможность понаблюдать за редким явлением – великим соединением Юпитера и Сатурна. В последний раз подобное происходило в 2000 году.

В небе над Иркутском произойдет великое соединение Юпитера и Сатурна

Два газовых гиганта 21 декабря сблизятся на 0,1 градуса – это одна пятая диаметра полной Луны. Во время прошлого Великого соединения в 2000 году Юпитер и Сатурн были на небе недалеко от Солнца, и по этой причине их было сложно наблюдать.

– В этом году условия гораздо лучше: обе планеты в течение непродолжительного времени видны над западным горизонтом после захода Солнца, они выглядят как две яркие «звёздочки» рядом друг с другом, причём Юпитер ярче, – говорят в планетарии. – Соединение этого года также примечательно тем, что оно будет самым близким наблюдаемым с 1226 года. Нужно успевать его увидеть, потому что в следующий раз так же близко друг от друга планеты будут 15 марта 2080 года.

Между тем, как ранее сообщал директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, если наблюдать за явлением в Иркутске, то эти планеты очень низко над горизонтом и сразу же садятся за него. Тем не менее, можно попробовать выехать за пределы города, в местность, с которой хорошо просматривается горизонт.

По инф. Телеинформа

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