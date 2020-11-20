Директор скандального зооприюта поведал о прямо-таки райской жизни их животных

Руководитель приюта «Пять звезд» в Карлуке Александр Солдатов дал свой комментарий по поводу ненадлежащего обращения с животными в учреждении. Напомним, в начале ноября из карлукского приюта волонтеры вывезли около 180 собак и кошек из-за угрозы их жизни и здоровью. Сейчас Александр Солдатов решился прокомментировать ситуацию со своей точки зрения.

– С 2008 года есть приют, мы начали заниматься содержанием безнадзорных животных. В том же году начали заниматься и отловом по просьбе администрации. В начале было сложно, но мы заимствовали опыт у коллег из других регионов и сами делились своим опытом, так как наши наработки тоже достаточно важные. К нам иногда напрашиваются на учёбу по некоторым направлениям нашей деятельности из других регионов страны. Мы имеем вольеры уличного содержания, а так как есть собаки или другие животные, которые не могут жить на улице зимой, мы построили и вольеры в помещениях. Там есть полы с подогревом и другие комфортные для них условия, – начал рассказ Александр Солдатов.

Он отметил, что основное направление работы их учреждения – зооветеринария.

– У нас самая первая клиника из частных клиник в Иркутской области. Уже более 30 лет мы этим занимается. Заимствуем опыт у коллег, привозим всё новые и новые методики по кастрации и стерилизации животных, методики отлова у нас нарабатываются новые, – добавил руководитель приюта «Пять звезд».

Дальше начались вопросы от присутствующих. Обстановка накалилась. Общественный инспектор и активный участник ноябрьских событий в Карлуке Юлия Авдонина спросила, почему даже сейчас, имея на руках удостоверения, которые наделяют волонтеров полномочиями по проверке приютов, она всё еще не может законно попасть на территорию «Пяти звезд». Приходится прибегать к помощи полиции. Александр Солдатов ответил, что готов сотрудничать с общественными инспекторами и даже содействовать в фиксации нарушений.

– Но не стоит забывать про другие федеральные законы, которые запрещают вмешиваться в деятельность юридических лиц, например. Что касается «корочек» или удостоверений, мы будем делать запрос о компетенции общественных инспекторов, поскольку есть вопросы о том, какой орган должен выдавать удостоверение и какие у вас на самом деле есть полномочия. Если общественный инспектор зафиксировал какое-то нарушение, он должен обратиться с этим в какой-то контролирующий полномочный орган. В прокуратуру или другие правоохранительные органы. Но когда этого не происходит, а на территорию заходят в любое время, когда захочется, всё это делается эмоционально. К вам же в дом никто не ломится? – обратился к общественникам Солдатов.

Его даже не убедил аргумент, что дома не содержат животных, отловленных по муниципальным контрактам. Руководитель «Пяти звезд» подчеркнул, что на территорию птицефабрики, свинокомплекса или какого-то муниципального предприятия всех подряд без разрешения не пустят. На что Юлия Авдонина спросила, как тогда должны общественники фиксировать правонарушения, если проверку им провести не дают?

На это Александр Солдатов парировал, что надо вообще ставить вопрос о том, насколько компетентны общественные инспекторы что-то проверять. У них нет соответствующего образования, чтобы обнаружить нарушения, поэтому заниматься такими случаями должны государственные службы. Например, ветслужба или Росприроднадзор.

Ту проверку, по результатам которой в сети появились ролики и обращения в надзорные органы, руководитель «Пяти звезд» законной не считает и комментировать отказался. Проникновение на территорию приюта и изъятие животных он назвал незаконным. Комментируя то, что учреждение в плане размещения нарушает земельное законодательство, Солдатов отметил, что понимает это и строит новый приют, чтобы «ни у кого по части законности нахождения там собак больше не возникало вопросов».

– Сейчас нам уже вернули несколько животных – 8 собак. Потому что люди считают, что в наших условиях... Они верят только нам, потому что мы спасли не одну собаку. Я лично вылечил животных, которым говорили, что нужно ампутировать лапы. Да, я с ними возился по полгода, но ампутации в большинстве случаев мы избежали. Эти люди доверяют только мне и нашему качественному содержанию этих животных. Мы требуем сейчас возвращения нам остальных животных, – заявил Александр Солдатов.

Однако дать внятный комментарий по поводу ситуации с массовой гибелью животных, с их болезнями и истощением, руководитель приюта не смог. Он рассказал, что в день изъятия, до всех тревожных событий, животных обследовали специалисты приюта в присутствии государственного ветинспектора.

– На тот момент не было зафиксировано какого-то поголовного истощение собак. Да, было отмечено 18 больных собак, у которых ринит или ещё что-то. Но то, что где-то показывали, что они все больны чумой или еще чем-то, что собаки все истощены, это, конечно, неправда, – рассказал Александр Солдатов.

Официальный релиз Иркутской ветстанции о том, что у части собак было обезвоживание и истощение, руководитель «Пяти звезд» прокомментировал так:

– Мы отлавливаем животных, которые живут в окружающей среде, кушают на помойках, общаются друг с другом. Их никто не вакцинирует. Собаки не приходят и не говорят: «Дайте мне вакцину». Они идут и съедают какой-то пакет с колбаской испорченной.

Это, по мнению Александра Солдатова, и является причиной болезни. То есть животные поступают в приют уже больными и они просто не успевают их всех излечить. Его специалисты отметили 18 больных собак, но это не значит, что все массово заражены.

Однако еще один волонтер и общественный инспектор Елена Прадчук заметила, что на руках у активистов имеются заключения на более чем 100 животных. Практически в каждом акте клинического осмотра – страшный диагноз.

– Государственный ветеринарный врач пишет "истощение", "обезвоживание", "вирусная инфекция". Также имеется подтверждение Иркутской областной ветеринарной межведомственной лаборатории о наличии у животных чумы, энтерита, гепатита, выявлен свиной цепень и блохи. Как вы это прокомментируете? – поинтересовалась Елена Прадчук.

На это Солдатов заметил, что блохи и глисты бывают даже у людей. А эти собаки отловлены на улице, они со множеством заболеваний, которые вылечить разом невозможно. Елена Прадчук заметила, что на улице не так много животных с чумой. А истощение у приютских собак наступило от того, что они заперты в вольерах без еды и воды.

– Первые дни собаки ходили в туалет соломой. Только через неделю у них нормализовался стул, – добавила активистка.

Александр Солдатов призвал прекратить споры, заметив, что в ситуации разберутся правоохранительные органы. Во всем этом он видит происки конкурентов, которые, по словам Солдатова, специально подбрасывают ему трупы животных и устраивают такие вот провокации. После заключений от прокуратуры, ветслужбы и других надзорных органов будет ясно, как обстоят дела на самом деле.

Напомним, в приюте в Карлуке в ноябре прошла проверка со стороны ветслужбы по заявлению общественного инспектора в сфере обращения с животными Елены Парадчук. В ходе визита в приют инспектор зафиксировала на видео нарушение требований по обращению с животными со стороны ООО «Пять звезд». Кроме того, служба направила письмо в ГУ МВД по Иркутской области для проверки фактов жестокого обращения с животными в отношении ООО «Пять звезд». За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Государственные инспекторы ветслужбы 7 и 8 ноября осматривали помещения приюта, оценивали клиническое состояние содержащихся там животных. Во время контрольных мероприятий были выявлены нарушения правил их содержания, в том числе правил карантинирования, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек.

При этом 8 ноября в ходе инспекторской проверки деятельности приюта ООО «Пять звезд» был зафиксирован случай массового изъятия животных из приюта представителями зоозащитного сообщества. Как сообщают активисты, вывезены все животные и сейчас большая часть из них – более 180 голов – находится в питомнике «К-9». Кошек, которые, в отличие от собак, находились в удовлетворительном состоянии, передали на содержание в частный приют «Томасина».

Между тем, как отмечают в ветслужбе региона, инцидент с вывозом животных с места контрольных мероприятий создал серьезные проблемы для проведения ревизии в приюте. Оценку действиям лиц, проводивших изъятие животных, должны будут дать правоохранительные органы.

Зоозащитники, в свою очередь, создали петицию с требованием привлечь к ответственности руководство приюта «Пять звезд» в Карлуке, ее подписали уже больше 33 тысяч человек. К ситуации подключился глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием взять на контроль эту тему. Также проверку организовала прокуратура.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал свою оценку происходящему в приюте для бездомных животных «Пять звезд» в поселке Карлук Иркутского района.

В выходные 14 и 15 ноября добровольцы и неравнодушные жители Приангарья собрались в питомнике «К-9», чтобы поучаствовать в акции Будкострой и своими руками сделать домики для спасенных собак. Также волонтеры помогали лечить животных и просто проводили с ними время. Во время акции было построено 54 будки.

Позже зоозащитники, волонтеры и надзорные органы собрались вместе, чтобы обсудить ситуацию в скандально известном приюте «Пять звезд». Известно, что уже объявлен тендер на отлов животных на следующий год. Пока на него заявился только Александр Солдатов.

По инф. Телеинформа

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