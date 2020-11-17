Собкам из приюта «Пять звёзд» подарили двухкомнатные и двухэтажные будки

В эти выходные, 14 и 15 ноября, в иркутском питомнике для собак «К-9» кипела работа. Добровольцы из областного центра приехали, чтобы построить будки для собак, вывезенных из приюта «Пять звезд» в поселке Карлук Иркутского района. За два дня они сделали 54 домика для новых постояльцев питомника.

Как сообщается на страницах «К-9» в соцсетях, 12 ноября благотворители привезли им доски, фанеру и другие стройматериалы для будок. На следующий день волонтеры со своими инструментами приехали в питомник на «Большой #будкострой». Сперва соорудили образец будки, а потом по его шаблону собрали остальные. Домики сделали «двухкомнатными», некоторые – двухэтажными, на четыре «спальных места».

– Некоторые люди переживают, что собакам будет холодно в этих будках, нужны двойные-тройные стенки. Не будет. Будки будут стоять в отапливаемом помещении. Дополнительно в каждую будку положат солому. Возможно, какие-то будки будут стоять на улице, но они будут утепляться, – говорят в питомнике.

Кроме того, волонтеры несколько дней помогали заготавливать на зиму опилки и древесную стружку, которые пойдут на подстилки содержащимся в питомнике животным. Было собрано более тысячи мешков. Их все запакуют и уберут на зиму в теплое помещение.

Как отмечают в «К-9», количество людей, готовых помочь, растет с каждым днем. Дело найдется всем: помочь с уборкой клеток, выгулять собак, посидеть с ними в медблоке, пока животным ставят капельницы, покормить зверей, помыть миски, поменять воду. Неравнодушные жители региона могут также взять шефство над животными. Для этого необходимо приехать в приют и взять питомца под свою опеку, пролечить и кормить до тех пор, пока он не придет в норму. Приветствуется также помощь ветеринаров.

Сейчас питомник «К-9» нуждается в антибиотиках пенициллинового ряда и ветеринарных антибиотиках, наркозе, дезинфицирующих средствах, саморассасывающихся нитках с иглой (например, викрил). Медпрепараты, которые можно передать: дюфолайт, синулокс, преднизолон, золетил, телазол, дексаметазон, квамател (для в/в), алоэ в ампулах, рыбий жир-3; вакцины: гексаканивак, мультикан-6, нобивак, вангард-5; сыворотка: анандин, гискан-5.

Также нужны поводки и ошейники разных размеров.

Кроме того, требуются волонтеры в медицинский блок, по выгулу животных и по кормлению.

Напомним, в приюте в Карлуке в ноябре прошла проверка со стороны ветслужбы по заявлению общественного инспектора в сфере обращения с животными Елены Прадчук. В ходе визита в приют инспектор зафиксировала на видео нарушение требований по обращению с животными со стороны ООО «Пять звезд». Кроме того, служба направила письмо в ГУ МВД по Иркутской области для проверки фактов жестокого обращения с животными в отношении ООО «Пять звезд». За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Государственные инспекторы ветслужбы 7 и 8 ноября осматривали помещения приюта, оценивали клиническое состояние содержащихся там животных. Во время контрольных мероприятий были выявлены нарушения правил их содержания, в том числе правил карантинирования, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек.

При этом 8 ноября в ходе инспекторской проверки деятельности приюта ООО «Пять звезд» был зафиксирован случай массового изъятия животных из приюта представителями зоозащитного сообщества. Как сообщают активисты, вывезены все животные и сейчас большая часть из них – более 180 голов – находится в питомнике «К-9». Кошек, которые, в отличие от собак, находились в удовлетворительном состоянии, передали на содержание в частный приют «Томасина».

Между тем, как отмечают в ветслужбе региона, инцидент с вывозом животных с места контрольных мероприятий создал серьезные проблемы для проведения ревизии в приюте. Оценку действиям лиц, проводивших изъятие животных, должны будут дать правоохранительные органы.

Зоозащитники, в свою очередь, создали петицию с требованием привлечь к ответственности руководство приюта «Пять звезд» в Карлуке, ее подписали уже больше 33 тысяч человек. К ситуации подключился глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру и МВД с требованием взять на контроль эту тему. Также проверку организовала прокуратура.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал свою оценку происходящему в приюте для бездомных животных «Пять звезд» в поселке Карлук Иркутского района.

В это время Иркутская станция по борьбе с болезнями животных обследует собак и кошек, спасенных из «Пяти звезд». По результатам клинического осмотра неидентифицированных животных, проведенного ветеринарными врачами с 9 по 11 ноября 2020 года, у части собак отмечается истощение и признаки инфекционных заболеваний, обезвоживание.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...