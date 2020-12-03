Прощай, Коля…

В Иркутске 28 ноября скончался известный спортивный журналист Николай Николаевич Евтюхов – «дядя Коля», так называли его позже целые поколения спортсменов и болельщиков, «наш Коля», так звали его мы в бытность совместной работы в газете «Советская молодежь».
Николай болел в последние годы. Перед смертью особенно тяжело. В последние дни ему на дому лечили ещё и пневмонию, искали сильный антибиотик, ждали скорую. Лекарство нашли. Скорую не дождались. И он ушел.
Родился он в Иркутске в 1955 году. О спорте начал писать ещё в школе, а в 1972 году десятиклассником даже получил приз за лучший репортаж в «Советской молодежи» об игре иркутского «Локомотива» и красногорского «Зоркого». В 1977 году Николай закончил отделение журналистики ИГУ. Год проработал в многотиражке Иркутского авиазавода «За коммунизм» и с небольшими перерывами в попытках реализовать себя на Иркутском телевидении, в «Красноярском комсомольце», на многие годы осел в оборонно-спортивном отделе родной «Советской молодёжи».
После преобразования её в другое издание в лихие 90-е Коля работал и сотрудничал в газетах «Дело», «Что почем», «Автомаркет», «Пятница», «Копейка», «Наша Сибскана», «Советский спорт», готовил спортивные выпуски на областном радио. Но для нас он навсегда останется выходцем той боевой, задорной и неуправляемой никакими командами сверху «Молодёжки».
Выросший в известной театральной семье, блестяще образованный, цитировавший наизусть Чехова, Хемингуэя, Маркеса он мог бы реализовать свой талант на ниве театрального репортера или критика, заняться литературой и стать автором интереснейших книг или работать в более крупных изданиях. Но он предпочёл спортивную журналистику в ставшей на долгие годы родной для него газете. В спорте Коля не имел узкой «специализации» – любил и писал о футболе, волейболе, лёгкой атлетике, хоккее с мячом, художественной гимнастике, фигурном катании и о многом другом. И писал сочно, образно, нестандартно. Так, что даже далёкие от спорта люди читали его репортажи с удовольствием.
Впрочем, соавтором двух книг – о легендарном спортивном комментаторе Льве Перминове и о бесстрашном хоккейном рыцаре Жене Гришине – он все же стал. И уж совсем немногие знали о том, что Коля пишет пьесы – про теплые, ироничные и в тоже время очень трогательные отношения людей, про любовь, поиски и ожидание друг друга. Будем надеяться, что когда-нибудь их опубликуют и, может быть, даже поставят на сцене одного из иркутских театров.
Компанейский, в доску свой, он был всегда в центре любой компании. Для многих «бравых парней» нашей редакции было всегда непостижимо то, что он всегда пользовался неимоверным успехом у слабого пола. А Коля просто любил женщин, как подобает это делать настоящему мужчине. А женщины любили его. За доброту, за ласку, за неординарность и непохожесть на других, за тонкую ранимую душу – за что там ещё могут любить женщины!? В нескольких браках у него родилось, выросло и уже возмужало четверо прекрасных сыновей. Разных, но чем-то неумолимо похожих на Колю. И этот, пожалуй, главный след в своей жизни, он тоже оставил на этой грешной земле…
И вот нашего Коли больше нет. Вчера мы похоронили его на Смоленском кладбище, всего лишь через три года после похорон его мамы, Фриды Абрамовны, за которой он трепетно ухаживал до самой ее кончины и которую вспоминал до своих последних дней.
Будем и мы всегда вспоминать нашего Колю. Как хорошего и верного друга, талантливого спортивного комментатора, легенду спортивной прессы Иркутска 70–80–90-х и последующих годов. И в наших сердцах навсегда сохранится его образ – этакого большого, лохматого, слегка сгорбленного добродушного верблюжонка с огромными грустными глазами и легкой улыбкой на мягких губах.
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