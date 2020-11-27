Прощай, дорогой товарищ!

19 ноября 2020 года после продолжительной болезни ушел из жизни почетный гражданин города Иркутска, председатель совета Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Игнатов Валерий Викторович – наш дорогой товарищ по комсомолу, друг и прекрасный человек. Скорбим.
Его уход – большая потеря для Иркутской области, для ветеранов комсомола, ветеранов войны и труда. Для нас, секретарей комсомольских организаций, всей советской молодежи нашей области он был наставником, примером честности, трудолюбия, человечности и работоспособности.
Валерий Викторович – дитя военного времени. Он родился 13 марта 1941 года, а спустя лишь несколько месяцев его отца призвали на фронт, и маленького Валеру воспитывали дедушка и бабушка. Работал Валерий с малых лет и всю жизнь был дисциплинированным и целеустремленным. Девизом по жизни у него всегда было: «Раньше думай о Родине, а потом о себе!».
Валерий Викторович, где бы он ни работал, везде добивался прекрасных результатов, за которые никогда не было стыдно! Может, поэтому его ждала блестящая карьера. Окончив школу с золотой медалью, он поступил работать на завод, а вечерами учился в институте МАИ.
Когда он проходил службу в Советской армии, узнал о Братске, БАМе и о великой стройке – Братской ГЭС. После армии они с другом рванули в Сибирь, которая стала его второй родиной. (В Братске он встретил свою любовь – Ларису. В 2021 году Валерию Викторовичу исполнилось бы 80 лет и 55 лет, как они вместе. Но отметить эти даты ему уже не суждено.)
С уходом Валерия Викторовича уходит целая эпоха! Об этой удивительной эпохе созидания и развития страны, роста и совершенствования личности можно судить и по биографии Игнатова. В 1963 году по комсомольской путевке он приехал в Братск на строительство Братского лесопромышленного комплекса. Начал работать плотником-бетонщиком, а потом возглавил штаб этой Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Затем – секретарь комитета ВЛКСМ стройки, секретарь Братского горкома комсомола. В 1973–1975 – первый секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ. В 1975–1979 – первый секретарь Куйбышевского РК КПСС. С 1979 по 1984 – первый секретарь Иркутского ГК КПСС. В 1984–1987 – заместитель начальника специального управления строительства «Братскгэсстрой». В 1987–1991 – заместитель председателя Иркутского облисполкома по социальным вопросам.
С 1991 года В. В. Игнатов – на должности заместителя генерального директора Братского ЛПК в Иркутском представительстве и параллельно возглавляет комитет по лесному хозяйству и лесоперерабатывающей промышленности администрации области.
В 2007 году его избирают председателем Совета Иркутской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, который он и возглавлял до своих последних дней.
За заслуги перед страной Валерий Викторович был награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом Дружбы, знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», медалью «Ветеран труда», имеет множество других медалей, грамот и благодарностей.
А в 2017 году Валерию Игнатову было присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска».
Наверное, ещё много хорошего он мог бы сделать в своей насыщенной и интересной жизни, но жизнь эта оборвалась…
Прощались мы с Валерием Викторовичем Игнатовым 22 ноября в ритуальном зале на бульваре Гагарина, похоронили его со всеми почестями на Александровском кладбище.
От имени всего нашего движения выражаем Ларисе Николаевне, родным, близким и друзьям Валерия Викторовича наше глубочайшее соболезнование.
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