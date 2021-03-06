Приглашаем в… Индию

С 3 марта в ГВЦ им. В. С. Рогаля проходит выставка «Путешествие в Индию», где представлены работы Ларисы Шевергиной и умельцев клуба любителей плетения на коклюшках «Лада» из женсовета Ленинского округа Иркутска.

Посетители увидят вышивку, выполненную в основных техниках: длинный стежок, печатный крест, также и многопарное плетение. Последний способ считается самым сложным и трудоемким. Он издавна был любим русскими мастерицами. В XIX веке изделия, выполненные таким способом, называли русским сколочным кружевом. Многопарное плетение легко узнать по сложному узору, чтобы сплести такой, нередко используется до 300 пар коклюшек.

Ажурные воротнички, необычные орнаменты и воздушные салфетки – это и многое другое представили мастерицы клуба «Лада», активным членом которого является Лариса Григорьевна. Как понятно из названия, все работы посвящены индийской культуре.

«Идея организовать выставку возникла у меня после поездок в Индию. Другая мудрая культура, необыкновенная природа Индии вдохновили меня и создали мотивы и образы будущих картин, которые я вышивала, вспоминая эту удивительную страну», – рассказывает Лариса Шевергина.

Автор профессионально занимается вышивкой в течение десяти лет, кроме того Шевергина известный иркутский общественник, состоит в президиуме Совета женщин Иркутска и женсовете Ленинского округа, является заместителем председателя РООД «Матери России».

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