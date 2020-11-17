Овраги у мыса Бурхан начали превращать в рощу

На острове Ольхон начали рекультивировать овраги, образовавшиеся в районе мыса Бурхан.
– Почему именно овраги стали объектом внимания проекта «Чистые Берега»? Речь об этом шла 40 лет, но лишь в последние несколько лет резко выросшая антропогенная нагрузка на остров стала причиной стремительного разрушения береговой зоны, – поясняют организаторы. – Фактором, который усиливает процесс образования оврагов, является вытаптывание растительного покрова с образованием сети тропинок и площадок.
Наблюдения последних трёх лет показывают, что сеть оврагов разрастается, они становятся шире.
Сейчас овраги представляют особой окаменевшую почву, хотя на соседних участках, ограждённых от пешеходов, произрастают растения, в том числе и цветущие. Ожидается, что после рекультивации в оврагах тоже появится растительность. Для этого их засыплют, восстановят плодородный слой, высадят травы для задернения поверхности, а также кустарники и деревья, характерные для этой местности. Это поможет закрепить корневую систему засыпанных грунтов.
Процесс рекультивации одобрен экспертами «Заповедного Прибайкалья».
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