На Ольхоне появился «Сад памяти» погибших воинов

Жители острова Ольхон заложили «Сад памяти» в честь родных и близких, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Таким образом местные жители поддержали международную акцию, посвящённую 75-летнему юбилею Победы. По задумке организаторов, по всей России (и ещё в 50 странах мира) в течение года должны были появиться 27 миллионов новых деревьев: по количеству погибших советских солдат. Имя каждого вносилось на специальную карту вместе с описанием, составленным родственниками воина или волонтёрами, активистами патриотических организаций. В первой декаде ноября 2020 стало известно: саженцев – гораздо больше.
Жители Ольхона, как и остальные участники акции, сначала высаживали деревья в честь тех, кто не вернулся с фронта. К «именным» деревьям добавили и другие, посвящённые так же родным и близким, ранее жившим на острове. Наибольшую активность проявили жители посёлка Харанцы и дети лесной школы «Ойхоной туяа»: вместе они посадили уже около тысячи деревьев.
– Когда деревья растут в память о родных, к ним и отношение особенное. Ребята не просто посадили, а ходят проведывать эти деревья, чинят ограждения, поливают, подсыпают своими руками почву и даже разговаривают с деревцами. Очень приятно видеть такое отношение, – говорит специалист отдела экологического просвещения «Заповедного Прибайкалья» Гала Сибирякова.
Высадка хвойных деревьев возможна и при отрицательных температурах: главное правильно заготовить саженец, бережно транспортировать и особым образом заглублять в грунт. Поэтому процесс формирования «Сада памяти» на Ольхоне, не считают законченным: присоединиться и посадить дерево, отметить его на специальной карте и рассказать о человеке, в честь которого оно посажено, может любой желающий. Заявки принимают по электронной почте: DiscoverBaikal@gmail.com.
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