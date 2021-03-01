 Нашего земляка признали самым высоким мальчиком страны: 13 лет и 197 сантиметров!

Юный житель Иркутского района включён в Книгу рекордов России как самый высокий среди мальчиков в возрасте 13 лет в стране. Об этом сообщается на сайте проекта.

Известно, что ребёнок живёт в деревне Грановщина, и его рост составляет 197,2 сантиметра.

Данные о ребёнке внесли в Книгу рекордов России 9 февраля. Ранее рекордсменом был ростовчанин Тимофей Джафаров, рост которого составлял к июню 2020 года 196 сантиметров.

По инф. Телеинформа

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