Нас включат в систему

В Иркутской области создают единую информационную систему взаимодействия с жителями по вопросам COVID-19. Она уже должна работать на базе телефона горячей линии МКУ «Безопасный город» 8 (3952) 43−55−55.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поручил организовать такую систему на оперативном совещании в правительстве ещё 18 ноября. Тогда он отметил, что в системе предусмотрят возможность телемедицины для того, чтобы пациенты могли онлайн получать помощь профильных специалистов.

– Необходимо объединить информационные ресурсы действующих ковидных госпиталей и других лечебных учреждений, лабораторий, занимающихся проведением анализов на COVID-19, а также всех поликлиник. Должна быть выработана четкая модель обратной связи медицинских учреждений с пациентами, чтобы информация передавалась без перебоев – подчеркнул глава региона.

В этих целях упорядочена работа по обмену информацией между медучреждениями региона через действующие каналы средств связи для информирования населения по интересующим его вопросам. Были проведены переговоры с представителями компаний, предоставляющих услуги связи, и теперь по телефону горячей линии можно получить общую справочную информацию, касающуюся распространения новой коронавирусной инфекции.

А межведомственное взаимодействие с больницами, поликлиниками и лабораториями глава региона поручил проработать до 30 ноября, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Напомним, что в регионе, по данным на 26 ноября, зарегистрировано более 31 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерло 829 человек. За все время пандемии в Приангарье от новой инфекции излечились 27 469 человек (+423 за последние сутки). Сейчас почти пять тысяч человек лечатся от COVID в госпиталях, большая часть жителей проходят лечение на дому. С 1 9 ноября амбулаторным больным должны предоставлять бесплатные лекарства.

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