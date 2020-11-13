На память о родных…

Отделение ПФР по Иркутской области готово передать гражданам в семейный архив документы из пенсионных дел их родственников.
В архивах территориальных органов ПФР хранятся пенсионные дела с истекшим сроком хранения (30 лет с момента ухода человека из жизни). Подобные дела законодательно подлежат уничтожению, в текущем году их количество составляет более 20 тысяч штук. Однако в них имеются документы, которые могут представлять определенную ценность для родственников пенсионеров – аттестаты, трудовые книжки, справки, документы о государственных наградах, автобиографии и т. д.
По этому поводу Отделение Пенсионного фонда РФ напоминает жителям региона о бессрочной акции «Память», которая стартовала еще к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции подлинные документы из пенсионных дел с истекшим сроком хранения могут быть переданы родственникам либо вручены в дар школьным и краеведческим музеям. Подобные документы из пенсионного дела могли бы стать важным дополнением к семейной летописи или необходимым звеном при отслеживании своей родословной. Подать заявку в произвольной форме и получить необходимые материалы можно в Отделении Пенсионного фонда РФ по Иркутской области.
За десять лет в территориальные органы ПФР по Иркутской области обратились сотни граждан, желающих отыскать архивные документы о своих родных, и специалисты Пенсионного фонда РФ, в свою очередь, всегда готовы оказать им помощь.
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