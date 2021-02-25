На льду Байкала в Листвянке открывается большой каток

Ледовый фестиваль #Живи на Байкале, который проводят в посёлке Листвянка Иркутского района уже в течение семи лет, откроется в этом году 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Площадка фестиваля выстраивается прямо на льду озера Байкал. Она представляет из себя большой каток и ледовые скульптуры, выполненные в тематике Года Байкала, развлекательные площадки, фотозоны. Традиционно будет сделана большая ледяная 3D-скульптура #Живи_на_Байкале.
– Фестиваль полюбился как жителям, так и гостям Иркутской области. С каждым годом масштаб мероприятия растет, организаторы привлекают гостей новыми активностями. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией организаторы фестиваля приняли меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Площадка фестиваля будет сформирована таким образом, чтобы распределить и разграничить возможные массовые потоки людей, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
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