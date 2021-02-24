«Зимниаде» на Байкале – быть!

Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия согласовала проведение в Иркутской области международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, фестиваль разрешили проводить с максимальным соблюдением противоэпидемических мер.

– В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией количество мероприятий «Зимниады» сократилось, – отметили в правительстве. – Тем не менее большинство мероприятий состоится, но пройдут немного в другом формате – без привлечения массового зрителя. Организаторы мероприятий обязуются соблюдать все меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

В календарь «Зимниады» в 2021 году включено 13 мероприятий. Среди них «Зимние спортивные игры – 2021», которые проходят до 13 марта в Слюдянке. В их программе турнир по футболу среди мужских команд, лыжная гонка, соревнования среди детей по бегу на коньках на приз Байкальского Деда Мороза «Хрустальный конёк».

Также в программе «Зимниады» Байкальский эктремальный ультрамарафон «Ледовый шторм» по маршруту Сахюрта – Листвянка, фестиваль культуры, творчества и спорта «Olkhon Ice Fest»; забег по льду Байкала, соревнования по хоккею и футболу, турнир Хээр Шаалган (разбивание хребтовой кости) Olkhon Trail.

На 27 февраля в Свирске запланирован ледовый переход по Ангаре «Ангарские бусы», посвященный году Байкала. Группы формируются не более 25 человек в зависимости от возраста. Участники ледового перехода будут построены с соблюдением дистанции 1,5 м и запускаться с интервалом в 30 сек.

Ледовый фестиваль «#Живи на Байкале» в Листвянке будет проходить с 27 февраля по 8 марта. Площадка будет сформирована для распределения и разграничения возможных массовых потоков людей путем удлинения площади ледового катка.

Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» состоится 28 февраля. К участию в нем допущено всего 80 человек, которые прошли квалификационный, предстартовый допуск и являются опытными бегунами. Из них 30 человек побегут дистанцию полумарафона (21 км), 50 – дистанцию марафона (42 км). Старт будет раздельным для обеих групп. Спортсмены будут бежать на расстоянии от 5-10 метров и до 1 км друг от друга. Участники-спортсмены будут использовать защитные маски-балаклавы, волонтеры группы поддержки, пилоты амфибий на воздушной подушке будут обязательно носить защитные маски БЛМ.

Линейная гонка на собачьих упряжках «БайкалРэйс-2021» будет проходить с 5 по 8 марта. Ее праздничного открытия с участием зрителей не предусмотрено.

Открытый Байкальский марафон на коньках по озеру Байкал запланирован на 5-7 марта. На старт будут вызываться по три участника с соблюдением социальной дистанции 1,5 м. В день к соревнованиям будет допускаться не более 50 человек.

Гонки на квадроциклах на льду Иркутского водохранилища «ExtremeAll-Fest 2021» состоятся 6 марта. Привлечение гостей и болельщиков на мероприятие организатором не предполагается, однако соревнование традиционно проходит на открытой территории в достаточно популярном месте города, поэтому допускается наличие так называемых «проходящих гостей». Их организатор планирует разделить на зрительские зоны, чтобы не допустить скопления более 50 человек в одном месте.

Открытый зимний фестиваль северной (скандинавской) ходьбы на Байкале «Ольхонский нордик» пройдет в поселке Сахюрта 6-7 марта. Количество участников в стартовых группах не превышает 50 человек, с соблюдением социальной дистанции.

Командные соревнования по альпинистским восхождениям «Байкализм» состоятся 8 и 13-14 марта. Массовость мероприятий составляет 20-25 человек включая организаторов и волонтеров.

«Масленица» в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» запланирована на 13-14 марта. Программой предусмотрены народные игры и забавы, масленичный столб с подарками, сжигание куклы «Масленица», выступления фольклорных коллективов. Для исключения большого скопления участников программа будет организована по следующей схеме: на территории музея будет размещено пять концертных и интерактивных площадок. Количество участников на каждой площадке 40 человек. Работа 25 экспозиций предполагается с соблюдением санитарных норм – допуск в экспозиции не более пяти человек.

Турнир по ледовому гольфу состоится в поселке Листвянка 13-14 марта. Организаторы ограничили число участников до 30 человек.

При этом отмечено, что видеотрансляции с места проведения мероприятий на сайте «Зимниады» не планируются.

По инф. Телеинформа

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