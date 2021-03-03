На Байкал вернулись снегири – значит, весна не за горами!

Первые вестники весны – снегири – вернулись на север Байкала на две недели раньше срока. Это значит, что природа уже начала готовиться к весеннему сезону. Об этом сообщается «Заповедное Подлеморье».
– В Северобайкалье в конце второй декады февраля уже появились снегири. А это опережение почти на две недели. Прилёт этих птиц совпал с обильным снегопадом, давно ожидаемым на севере Подлеморья. До февраля в заказнике «Фролихинский» на прибрежных участках снежный покров был всего 20-30 см, а при таких глубинах снега разница между низкой наружной и подснежной почвенной температурами составляет всего около 10 градусов. Такие условия не благоприятны для мелких животных, укрывающихся под снегом, но хороши для копытных, – отметили в «Заповедном Подлеморье».
Однако уже к концу марта всё изменится. На поверхности температура будет превышать подснежную на 9-12 градусов.
Также научные сотрудники заповедника отмечают, что в байкальских торосах уже можно видеть первых нерпят-бельков.
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