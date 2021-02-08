Ежиха Дуся пообещала нам раннюю весну. Ура!

В Иркутском зоосаде 6 февраля отметили День ежа, перенеся его со 2 февраля для удобства посетителей. Основным событием праздника традиционно стало предсказание колючего зверька о том, какой будет весна, и как рано она наступит.

– Наша ежиха Дуся не разочаровала организаторов и гостей праздника: ее прогноз оказался крайне оптимистичным. Дуся с самого утра вела себя очень энергично, увлеченно исследовала вольер и с аппетитом уплетала мясо. Во время гадания, когда вокруг ее убежища собрались гости зоосада, она не пыталась спрятаться и с любопытством наблюдала за незнакомыми людьми, – рассказывают в зверинце.

Как сообщает пресс-служба зоосада, нынешний год стал первым в карьере новоявленной предсказательницы. До этого метеорологическими «пророчествами» в Зоосаде занимался жених Дуси – ежик Рэмбо.

Гадать о погоде с помощью ежиков начали более 2000 лет назад в Древнем Риме. Активное поведение разбуженного животного предвещало раннюю и теплую весну. Если же еж оставался свернутым в клубок и не выходил из убежища, то это значило, что холода затянутся и погожие дни наступят не скоро.

Между тем, напомним, в США и Канаде за прогноз о весне в этот день, 2 февраля, отвечает сурок. В Бурятии черношапочный сурок, живущий в Баргузинском заповеднике, проспал весь праздник, предсказав шесть недель зимы.

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По инф. Телеинформа

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