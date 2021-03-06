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«Молчановка» приглашает

Зав. ОВО и ОМП М. В. Богатырева   
06 Марта 2021 г.
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5 марта в 15:00 приглашаем на вечер-встречу «Посвящение женщинам» к 8 Марта.

«Молчановка» приглашает

18 марта в 15:30 в рамках проекта «Час православия» ждем всех желающих на лекцию «Значение христианской жизни в свете Воскресения Христова».

24 марта в 15:00 в рамках проекта «Академия здоровья» состоится лекция «Жизнь после инфаркта миокарда», лектор Т. Г. Игнатьева.

27 марта в 15:00 приглашаем всех желающих на литературно-музыкальную встречу, посвященную Международному дню театра с ансамблем «С песней по жизни» Свердловского общества инвалидов.

31 марта в 15:00 пройдет лекция «Израиль. Еврейский анекдот» в рамках проекта «Путешествие по городам и странам».

Вас ждут по адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет».

Справки по телефону: 8 (3952) 48-66-80 (доб. 110).

Вход по читательскому билету, по записи.

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