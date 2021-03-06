«Молчановка» приглашает

5 марта в 15:00 приглашаем на вечер-встречу «Посвящение женщинам» к 8 Марта.
18 марта в 15:30 в рамках проекта «Час православия» ждем всех желающих на лекцию «Значение христианской жизни в свете Воскресения Христова».
24 марта в 15:00 в рамках проекта «Академия здоровья» состоится лекция «Жизнь после инфаркта миокарда», лектор Т. Г. Игнатьева.
27 марта в 15:00 приглашаем всех желающих на литературно-музыкальную встречу, посвященную Международному дню театра с ансамблем «С песней по жизни» Свердловского общества инвалидов.
31 марта в 15:00 пройдет лекция «Израиль. Еврейский анекдот» в рамках проекта «Путешествие по городам и странам».
Вас ждут по адресу: ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет».
Справки по телефону: 8 (3952) 48-66-80 (доб. 110).
Вход по читательскому билету, по записи.
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«Скопинский маньяк» Мохов из колонии уехал на ток-шоу
«Скопинский маньяк» Виктор Мохов по дороге домой из колонии заехал в Москву принять участие в ток-шоу. (Кстати, недавно Андрей Малахов как раз рассказал, сколько получают участники ток-шоу: суммы вполне достаточные. - прим. МГ.)
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Анна Нетребко сходила в гости к Киркорову и показала подписчикам его роскошный дом
Оперная дива Анна Нетребко вместе со своей семьей побывала в доме поп-короля Филиппа Киркорова. Артистка в своем Instagram выложила видеоролики, запечатлевшие певца и его детей Аллу-Викторию и Мартина.
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Ушла из жизни голливудская красавица Джоан Уэлдон
Голливудская красавица Джоан Уэлдон, актриса театра, кино, ТВ и певица, скончалась в возрасте 90 лет.
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Украшения из стекла на Аляску еще до Колумба «доставляли» чукчи
Как украшения из стекла попали на Аляску до первого путешествия Христофора Колумба? Наконец, пролит свет на эту загадку. Оказывается, в этом дело не обошлось без чукч.
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Сериал о дипломатах «Оптимисты»: однотипно и безвкусно
«Оптимисты» – первый постсоветский сериал о дипломатах-мидовцах. Первый сезон, начавшийся бодро-ностальгически – ещё бы, время действия – благословенная оттепель! – постепенно превратился в сугубую вампуку, в которой собраны все антисоветские штампы.
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Что почитать: от секретов прощения до руководства по выживанию в тюрьме
Сегодня мы дадим вам ещё один ответ на извечный вопрос «А что почитать?». Вас ждёт троица совершенно непохожих друг на друга книг: одна расскажет об искусстве прощения, другая раскроет биографию художника Эдгара Деги, а третья поведает о сложностях выживания в современной тюрьме.
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Анапу заволокло паутиной из-за нашествия пауков
Жители Анапы напуганы нашествием пауков. Они за ночь окутали все заборы и деревья паутиной. Выглядит это все, скажем честно, очень зловеще.
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Путин пошутил про «еще один дворец» и допустил оппозицию во власти
Владимир Путин пошутил про «ещё один дворец» под Санкт-Петербургом и заявил, что в России должна быть возможность оказаться во власти людям разных взглядов и убеждений.
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«Тогда я пожалела, что не учила английский язык»: как Наталья Андрейченко встретила любимого-иностранца
«Заслуженная Мэри Поппинс» отечественного кинематографа Наталья Андрейченко не была верной супругой. Она ушла от своего мужа ради зарубежного актёра, построить отношения с которым оказалось непросто…
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В Китай теперь — только через анальный мазок на коронавирус
Тесты на COVID-19 с помощью анальных мазков стали обязательными для всех иностранных граждан, желающих попасть в Китай. Особые пункты тестирования уже появились в пекинском и шанхайском аэропортах.
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Видео: моряки в Таиланде спасли котят с тонущего корабля
Настоящими героями стали моряки ВМС Таиланда. Они бросились на спасение четырех рыжих котят с загоревшегося судна, которое шло ко дну возле острова Ко Аданг.
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Лекарства и вокруг них: люди не могут добиться получения препаратов «кортеф» и «имиглюцераз»
Очередные перебои с поступлением лекарств больным наблюдаются в сфере обеспечения медикаментами. Выяснилось, что более 450 человек с редким генетическим заболеванием не получали «имиглюцераз» от двух до шести месяцев. А петербуржцы добиваются возвращения в аптеки в аптеки лекарство «кортеф», жизненно необходимое для эндокринных больных.
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Космонавты латают дыры на МКС, а Рогозин запускает телеканал о своих достижениях
Свежие новости из мира космоса. Так, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о запуске телеканала «Первый Космический». А на МКС тем временем то и дело возникают технические неполадки и поломки,и космонавты с усердием берут в руки герметики, клей-мастику и заделывают трещины. Все это совсем не удивляет - станцию эксплуатируют уже 20 лет, и до 2028 года ее списывать не планируют. Вот только не произошло бы каких-нибудь ЧП за это время...
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Жена Собчака оскандалилась: назвала участников пикетов людьми «бомжового вида»
Журналистка интернет-издания Romb Софико Арифджанова вышла к зданию Совета Федерации в вечернем платье. Таким образом она отреагировала на заявление сенатора Людмилы Нарусовой, которая назвала участников пикетов людьми «бомжового вида».
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Пользователи Твиттера не поняли юмора Алека Болдуина – актёр в ответ назвал их «придурками»
Американский актер Алек Болдуин удалил свой аккаунт в Twitter. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Болдуин опубликовал почти 10-минутное видео, на котором объяснил причину ухода.
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В Магадане приговорили к 13 годам физрука. Любил потрогать учениц!
Магаданский областной суд признал 56-летнего преподавателя физкультуры Андрея Свердлова виновным по двум уголовным статьям: совершение действий сексуального характера в отношении учениц 1-2 класса и о ненадлежащем исполнении педагогических обязанностей, соединенном с жестоким обращением.
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На чем экономят производители замороженных блинчиков с мясом?
Приближается масленичная неделя. Многие будут печь блины сами, но кто-то, не желая тратить время, предпочтет купить готовый продукт в магазине. «Общественный контроль» проверил качество замороженных блинчиков с мясом, которые представлены в петербургских магазинах.
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Найдено утерянное стихотворение Набокова о влюбленном Супермене
В США найдено утерянное стихотворение писателя Владимира Набокова под названием «The Man of To-Morrow’s Lament» («Сетование Человека Будущего») о влюбленном Супермене.
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Рецепты от блогера бабушки Эммы
На хостинге YouTube можно найти очень много готовящих разные блюда людей. Этому вкусному и приятному делу отдавала свое время и уважаемая бабушка Эмма. Ее, к сожалению, уже нет рядом с нами, но кулинарное творчество, выпущенное блогером в свет, живет и находит своих почитателей. Судя по числу подписчиков канала, рецептами с пошаговыми инструкциями от бабушки активно пользуются, и они востребованы на кухнях многих хозяек и хозяев во всем мире.
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Убыточные пенсионные фонды будут возмещать потери из своего кармана
В Госдуме считают целесообразным внести изменения в законодательство, которые позволят снять разногласия по поводу неуёмных аппетитов негосударственных пенсионных фондов, работающих в убыток, но при этом получающих вознаграждение из денег пенсионеров.