Мамонтёнок и Простоквашино: ледовый городок в Иркутске посвятят мультикам

Ледовый городок в Иркутске оформят фигурами героев детских сказок и отечественных мультфильмов.

Темой для оформления традиционного новогоднего ледового городка станет «Зимняя сказка», сообщает пресс-служба . Будут установлены большие и малые формы – герои из известных детских сказок и отечественных мультфильмов: «Простоквашино», «Снежная королева», «Мамонтенок», «Ну, погоди!», «Маша и Медведь» и других. Одно из ледяных сооружений будет оформлено в виде символа года – Быка. Часть фигур посвятят зимним видам спорта. Работать над созданием фигур мастера начнут в начале декабря, когда в Иркутске установятся отрицательные температуры. К монтажу главной городской ёлки уже приступили. В сквере имени Кирова установили первый уровень 25-метровой конструкции.

– Город уже начали украшать к наступлению Нового года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этом году нам придется отказаться от некоторых привычных для иркутян развлечений. Например, в сквере Кирова не будет традиционной большой горки. Не откроет свои двери и резиденция Деда Мороза, – рассказал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Иркутска Антон Чернышов. – Состоятся ли в этом году праздничные мероприятия, будет решено на заседании городского штаба под руководством мэра города Руслана Болотова.

Разработана концепция новогоднего оформления. Брендбук размещен на официальном сайте администрации Иркутска. Подготовлены баннеры, билборды, растяжки, которые в ближайшее время начнут размещать на улицах города. Иркутск будет украшен до 20 декабря.

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По инф. Телеинформа

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