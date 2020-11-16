Празднуем дома? Народу запрещают массовые новогодние гуляния

В Иркутской области запретят массовые гуляния в новогодние праздники из-за коронавируса.

Об этом заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова заявила на заседании депутатского штаба при Заксобрании региона.

Она рассказала, что члены санитарно-противоэпидемической комиссии, которую она возглавляет, пришли к мнению, что праздничное оформление улиц области к Новому Году должно быть. Однако массовые гуляния при этом следует исключить.

– Сейчас мы рассматриваем еще и вопрос новогодних корпоративов, – отметила зампред.

Валентина Вобликова подчеркнула, что в этот раз праздник должен быть именно семейным. Она также напомнила о возможностях доставки еды на дом.

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По инф. Телеинформа

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