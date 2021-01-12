Крыса, Снегурочка, корова с газетой: колонии Приангарья украсили снежными скульптурами

В Иркутской области осужденные состязались в создании снежных быков.

Конкурс снежных фигур проходил во всех учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства. Территории колоний украсили скульптуры быка и других новогодних символов.

– В этом году большинство участников конкурса вырезали фигуру Быка – символа 2021 года. Огромное символичное животное украсило территорию ИК-3 в Иркутске. Женщины, отбывающие наказание в ИК-40 в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района, вырезали очаровательную фигуру коровы, читающую газету на снежном диване. Быка, Деда Мороза и Снегурочку создали осужденные, отбывающие наказание в ИК-25 в Вихоревке. Главные новогодние волшебники и композиции с Быком и Крысой украсили территорию ИК-15 в Ангарске, – рассказали в ГУФСИН.

Работы осужденных в колониях уже оценило жюри. Отряды победителей поощрят начальники исправительных учреждений.

Напомним, осужденные, отбывающие наказание в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области, изготавливают снежные фигуры в рамках традиционного новогоднего конкурса, который стартует в колониях в декабре и заканчивается во время новогодних каникул.

Где-то снежные фигуры строят, а вот жителям Тайшета не повезло: снежный городок у них на площади разгромили какие-то варвары.

По инф. Телеинформа

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