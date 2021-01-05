Какие-то нелюди разгромили снежный городок на площади в Тайшете

На площади Юбилейной в Тайшете неизвестные вандалы разрушили снежные фигуры.

Как сообщает пресс-служба местной администрации, в конце 2020 года из-за пандемии традиционный конкурс снежных фигур в городе решили не проводить. Взамен этого наняли людей, которые в течение недели в сорокоградусные морозы вырезали четыре снежные фигуры: символ 2021 года-быка, художника и сказочных героев – Садко и морского царя.

Однако фигуры не простояли и несколько дней – две из них пострадали от рук вандалов. Фигура художника не подлежит восстановлению, а потому её решено убрать. Быка будут восстанавливать.

– Чем руководствуются те, кто намеренно это делает, не понятно, но факт остаётся фактом: только в Тайшете ежегодно на протяжении многих лет происходит такое варварство, – отмечают в мэрии.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...