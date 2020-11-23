Коронавирусная мода: подбираем защитные маски под цвет одежды

Для многих защитная маска уже стала не только средством индивидуальной защиты, но и полноценным аксессуаром, который россияне тщательно подбирают под одежду.
Большинство опрошенных экспертами Авито, а именно – 77%, говорят, что они не подбирают маску так, чтобы она соответствовала гардеробу. В городах Сибирского федерального округа доля ответивших подобным образом составила 83%.
А вот 17% участвовавших в опросе россиян все же подбирают светлую или темную маску в зависимости от тона образа. Среди городов-миллионников России, в Омске заботятся об общей цветовой гамме одежды больше всего – здесь 21% респондентов ответили, что подбирают маску под гардероб, так же делают 17% опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге.
Доля тех, для кого маска стала полноценным аксессуаром, и кто выбирает ее точно под цвет одежды, составила 3% из всех опрошенных по России. Город с самым большим количеством модников – Екатеринбург, здесь о соответствии цветов заботятся 10% опрошенных. В СФО маску подбирают под цвет одежды всего 2% участников опроса.
На вопрос «какого цвета ваша маска?», 60% ответов пришлось на вариант «черная», 33% ответов – в пользу белой. Что интересно, черные маски из всех опрошенных чаще всего выбирают люди в возрасте от 45 до 54 лет, а белые маски – предпочтение возрастной группы от 18 до 24 лет.
Около 25% ответов опрошенных россиян пришлось на синие маски, 22% – на голубые. Были также и необычные варианты – маски зеленого и красного цветов – по 12% ответов, фиолетовый цвет присутствовал в 11% ответов, а желтый и оранжевый цвета были выбраны в 9% и 6% случаев соответственно. Яркие цвета масок в большинстве своем любят россияне в возрасте от 25 до 34 лет.
Среди ответов респондентов встречались и такие цвета, как серый, розовый и бежевый. Многие также указывали различные цветовые вариации черных масок: в белый горошек, черно-белая клетка, также присутствовал вариант «черная маска с зубастым черепом». Некоторые россияне поделились, что предпочитают маски в камуфляжных цветах, а самым оригинальным стал ответ о маске с изображением скелетов из «Страдающего средневековья» – интернет-паблика с мемами, сделанными из средневековых картин.
Большинство опрошенных жителей СФО – 55% – готовы заплатить за многоразовую маску до 50 рублей, 21% респондентов могли бы отдать за нее от 51 до 100 рублей. По цене от 101 до 200 рублей готовы купить маску 16% участников опроса, а более 200 рублей заплатили бы немногочисленные 8%.
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